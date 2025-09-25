世紀鋼註銷1,000萬股庫藏
世紀鋼（9958）受惠國內電力吃緊議題，離岸風電業務具想像空間，目前有三座風場貢獻營收，並有新的加工利基帶動毛利回升，今明年營運穩健。
同時，專為製造超大型離岸風電水下基礎室外吊裝設施所打造的「擎天塔」預計年底前完工，有助提高組裝效能，明年產能會增加，產銷能見度提高。
世紀鋼昨（24）日公告，註銷庫藏股1,000萬股，每股面額10元、共計減少資本1億元。註銷減資後實收資本額為24.68億元，流通在外股數為2.46億股，每股淨值為43.49元。
世紀鋼表明，將積極參與台灣各風場專案，並持續耕耘傳統鋼構工程，因應趨勢、除持續精進固定式水下基礎製程外，發展浮動式水下基礎，大力拓展海外業務、成為頂尖水下基礎製造商。
法人分析，由於國內以及亞太地區水下基礎訂單商機龐大，世紀鋼中長期成長態勢樂觀。根據世界風能協會（GWEC）預估，2024至2033年亞太地區離岸風電裝置量年複合成長率達24%，至2033年將達30.5GW，除中國大陸外，台灣、日本、南韓、澳洲、越南、印度將為主要成長市場。
