世界健身2025年營收估增10%

台灣最大健身中心業者世界健身-KY（2762）今年將展店10至15家，法人看好將挹注營運增長新動能，全年營收起碼有成長10%以上的實力，明年更可望更上一層樓。

法人指出，台灣World Gym 2024年底國內共有130家據點。根據教育部體育署統計資料，2024年全國15歲以上平常有運動人口數在1,712.4萬人，運動人口比率82.9%；其中上健身房使用器材人99.3萬人，占運動人口比重5.8%，占全國15歲人口比4.81%，相較香港5.85%、新加坡5.76%水準來說，國內健身房運動人口具成長空間。

在看好市場發展前景下，該公司透過併購或新增據點方式展店。首先是去年底開始承接台南深呼吸五家會館，包括台南仁德店，台南海安店，永康永大店，台南安平店與台南安南店五家深呼吸會館改為World Gym俱樂部，每家據點投資3,000萬元，引進新器材。

承接深呼吸五家據點後，今年並進一步在全台各地持續拓點，預估2025年將新增10至15家據點，全台據點數將來到145至150家，拉大與競爭對手差距，法人樂觀預期該公司全年營收將上攻。