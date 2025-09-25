漢翔（2634）表示，公司正全力推進「無人機及軍民用航太與科技服務」三大業務領域，實踐公司業績穩健成長，持續擴大該公司新動能，並將持續配合政府政策，強化拓展國際市場、營運實力與永續發展。

行政院已拍板定案明年國防預算再創新高，對此，漢翔將攜手美國軍機大廠，提升軍用後勤維修能量，鞏固陸軍AH-1W直升機、空軍F-16戰機等多款軍用飛機的後勤維修商機，全面滿足三軍戰備需求。

漢翔昨（24）日舉辦法說會，漢翔今年第2季營收約81億元、上半年營收156.8億元，整體仍受高教機延遲罰款及美元匯率陡降影響。

國防方面，漢翔持續擴大無人載具業務版圖，日前正式公開的「無人機反制系統」，整合完整的反制鏈，能為國安、民生與隱私帶來重大幫助。

除此之外，也正協助雷虎科技加速研發中大型無人直升機，並預先規劃自主量產體系；值得注意的是，漢翔在台北航展期間，與美商取得關鍵合作，精準的視覺定位技術，可望為國內無人機產業帶來革命性突破。

漢翔指出，近期國防部啟動最新軍用商規無人機招標案，上看500億元的商機規模，為台灣歷年來最大無人機採購計劃。作為台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）的一份子，漢翔向來扮演火車頭與輔助角色，協助聯盟成員共同提升。漢翔自身擅長系統整合與高品質量產，無論是研發與產製，都能為國內中小企業提供必要協助。

民用業務方面，全球旅運需求持續提升，商務客機與航空發動機的基本面穩固，長期展望樂觀。漢翔以豐沛的機具與產能，在民機機身、零組件、發動機機匣加工、各模組製造等方面，深獲國際合作夥伴青睞，在歐、美、日等國際大廠，均取得長期穩定訂單，並已持續履約交運中。

漢翔運用航空能量跨界發展的「科技服務」業務，已進入實際應用階段，自主開發的「電力島」儲能系統，整合風力、太陽能與儲能設備，實現能源自主，更響應能源轉型政策與世界淨零碳排趨勢。這套專為用電大戶打造的能源系統，漢翔也率先在自家建置，停電時獨立供應全廠區用電達六小時，以自己的核心廠區證明電力島的可靠。