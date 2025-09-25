東元股價飆 站上百元大關

受惠AI基建龐大的電力需求，重電族群強勢表態。東元（1504）昨（24）日股價開高走高，盤中觸及漲停板103元，終場爆出逾32.9萬張大量，收101.5元，上漲7.5元，漲幅7.98％，改寫新天價。

東元昨天成交量為台股排行榜第三名，居華邦電與力積電之後。

輝達與OpenAI宣布世紀大合作，興建總規模10GW的「星際之門」資料中心，總耗電量高達1GW，相當於800萬戶家庭用電量。此一龐大電力需求引爆AI軍備競賽，也讓電力供應成為全球焦點。由於美國電網老舊且電力需求飆升，成為重電廠商兵家必爭之地，業界認為，東元挾其在北美市場布局，有望搶食龐大商機。

法人分析，鴻海預計入股東元10％股權，成為第二大股東，雙方將攜手強攻AI資料中心模組化市場，東元有望深度參與「星際之門」資料中心建置計畫。

法人預估，該計畫總市場規模達1,650億美元，其中，機電設備與安裝商機高達462億美元，鴻海在美國俄亥俄州與日本軟銀的合資公司，未來可能將機電設備及工程委由東元承攬。