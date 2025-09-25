可寧衛營運 拚年年高

可寧衛（8422）昨（24）日舉行法說會，釋出樂觀營運展望，公司強調，在多角化布局與大型專案挹注下，已確立今年營運表現優於去年、明年優於今年的成長基調。除固本的掩埋與固化事業持續穩定貢獻，新併入的焚化爐營運與石綿廢棄物處理等新案，將成為推動未來營收與獲利成長的兩大新動能。

可寧衛指出，集團事業布局已從過往的掩埋與固化，擴大至焚化、再利用與再生能源領域。近期最受矚的高雄南區焚化爐BOT案，已與台灣人壽合資成立的子公司吉信負責，預計今年第4季移交舊廠並開始代操作營運。

可寧衛表示，該案為長達23.5年的合約，新廠完工後每日處理量可達1,350噸，每年發電量上看3.5億度，將為可寧衛帶來穩定的現金流與豐厚的發電收入。法人預估，舊爐代操作部分，預計明年起將可貢獻可寧衛每年營收7億至8億元。

除大型焚化爐案外，特殊廢棄物處理也是推升營運的關鍵。可寧衛透露，近期來自政府標案的石綿廢棄物處理量持續增加，由於此類廢棄物處理單價高且毛利率優異，預計將為公司營收帶來顯著貢獻。

可寧衛說明，公司的成長策略不僅限於專案承接，更積極透過轉投資擴大循環經濟生態系。