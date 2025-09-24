聽新聞
0:00 / 0:00
台灣子公司存款不足遭退票2730萬 新加坡商百達：已償付票款
新加坡商百達-KY今天晚間召開重大訊息說明會指出，台灣子公司發生存款不足退票事宜，退票張數8張、金額共計新台幣2730萬元，已實際償付票款，集團營運資金充裕，事件對公司財務業務應無重大影響。
百達-KY說明，新加坡商百達精密有限公司台灣分公司於9月3日至9月5日因作業疏失調度不及，發生存款不足退票情事，已於事實發生後儘速償付票款，並將票據交由銀行進行清償註記，台灣分公司目前已無流通在外未償付之支票。
百達-KY指出，集團營運資金充裕無虞，自結合併現金及約當現金餘額（包含受限制銀行存款）在7月底約新台幣14.06億元、8月底約13.19億元，退票金額分別占上述金額比重約1.94%及2.07%。
百達-KY強調，退票事實發生後，台灣分公司已儘速償付票據清償註記，並加強內控與財務管理，經評估事件對公司財務業務應無重大影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言