快訊

1樓長輩逃不及…花蓮堰塞湖溢流光復鄉災情擴大 死亡攀升至14人

又有3颱了！博羅依颱風凌晨生成 最新路徑、對台影響出爐

不只光復鄉！花蓮卓溪鄉豪大雨土石流 縣府緊急宣布停班課

聽新聞
0:00 / 0:00

長興8月稅前每股賺0.18元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

長興（1717）昨（23）日公告自結8月份稅前盈餘2.1億元，每股稅前盈餘0.18元；累計前八月稅前盈餘16.71億元，每股稅前盈餘1.42元。

長興表示，分析8月份旗下三大事業部門出貨穩定，推升該公司8月營收達33.65億元，較上月微增1.8%；而8月費用減少，毛利率回升，營業利益1.48億元，較上月增加176%；再加上新台幣匯率回穩，業外匯兌利益增加下，8月稅前盈餘2.1億元。

不過，相對於7月有出售長興光學材料（蘇州）股權的處分利益入帳，8月稅前盈餘表現不及上月。

另外，子公司長廣精機已於9月16日獲證交所董事會決議通過上市，將展開IPO前置作業，辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股，預計今年底至明年初掛牌上市。

台幣匯率 增資

延伸閱讀

川普關稅戰影響…中對美科技出口崩跌 8月降7成

8月失業率3.45% 近一年新高

華邦8月每股賺0.16元

證交所招商 五路進擊

相關新聞

台境買庫藏股 執行率53%

台境* （8476）昨（23）日公告，第二次買回庫藏股期間已於9月23日屆滿，本次共買回1,617張自家股票，總金額3,...

統一超將推自取微型倉

電商取貨競爭白熱化，統一超（2912）旗下7-ELEVEN推動智能零售，昨（23）日宣布將於今年第4季推出「自動化門市取...

國精化8月EPS 0.23元

國精化（4722）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（23）日公告自結8月財務數字，單月稅前盈餘0.31...

長興8月稅前每股賺0.18元

長興（1717）昨（23）日公告自結8月份稅前盈餘2.1億元，每股稅前盈餘0.18元；累計前八月稅前盈餘16.71億元，...

不銹鋼報價向上 唐榮、燁聯展望樂觀

國際鎳價穩定在每公噸1.5萬美元區間整理，引領不銹鋼價在成本穩定的前提下，價格重啟上行格局，走勢醞釀持續向上，唐榮（20...

華航8月營收寫同期次高 年減2.7% 長榮下滑8% 星宇成長14%

航空及觀光族群8月營收出爐，華航、星宇航空跟五福旅行社表現最突出。華航8月合併營收為172.52億元，年減2.7%，但寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。