國精化8月EPS 0.23元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

國精化（4722）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（23）日公告自結8月財務數字，單月稅前盈餘0.31億元，年增12%；稅後純益0.23億元，年增10%，每股純益0.23元。

法人認為，該公司所打造的高速運算5G材料第一套量產設備開始投產，將為推升營運新動能。

法人指出，國精化今年上半年有多條生產線正值調整階段，以致波及營運表現，加上匯損影響，上半年獲利0.52億元，年減59%，每股純益0.52元，但進入下半年所建置的新材料產線將逐步進入收割期，有助營運表現。

在高速運算5G材料（HC材）方面，繼取得多家銅箔基板（CCL）大廠的認證，正開始導入新開發的產品線，第一套量產設備從6月份正式投入量產，該設備年產能可達450噸左右。

其次，第二及第三套設備目前正展開建置，預計今年底完成，明年接續投入量產，屆時，該公司高速運算5G材料（HC材）一年產能將達1,400噸。

隨著高速運算市場需求快速的增加，CCL廠商對於新材料的需求也可望持續上修。

至於應用在低介電常數（low Dk），以及低介質耗損因數（low Df）的高頻銅箔基板關鍵樹脂材料，國精化也成功導入幾家主要廠家，為擴大產能，在高雄永安廠建置PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）新產線，主要新產能設備都已經發包，預計明年第1季可望量產，新設備預估將達一年3,600噸，預計仍將供不應求。

5G 銅箔基板

相關新聞

台境買庫藏股 執行率53%

台境* （8476）昨（23）日公告，第二次買回庫藏股期間已於9月23日屆滿，本次共買回1,617張自家股票，總金額3,...

統一超將推自取微型倉

電商取貨競爭白熱化，統一超（2912）旗下7-ELEVEN推動智能零售，昨（23）日宣布將於今年第4季推出「自動化門市取...

長興8月稅前每股賺0.18元

長興（1717）昨（23）日公告自結8月份稅前盈餘2.1億元，每股稅前盈餘0.18元；累計前八月稅前盈餘16.71億元，...

不銹鋼報價向上 唐榮、燁聯展望樂觀

國際鎳價穩定在每公噸1.5萬美元區間整理，引領不銹鋼價在成本穩定的前提下，價格重啟上行格局，走勢醞釀持續向上，唐榮（20...

華航8月營收寫同期次高 年減2.7% 長榮下滑8% 星宇成長14%

航空及觀光族群8月營收出爐，華航、星宇航空跟五福旅行社表現最突出。華航8月合併營收為172.52億元，年減2.7%，但寫...

