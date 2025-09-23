亞電早盤走強 覆蓋膜、補強板扛大樑 控出貨降風險
亞電（4939）近來成為市場矚目的軟板材料供應商，23日早盤股價走強，目前暫報 26.1元、漲幅5.03%。公司表示，目前產品結構以覆蓋膜與補強板為主力，出貨比重高於軟性銅箔基板（FCCL）。
第2季以來營收受中國內需轉弱影響，八月單月年減約 15.5%。公司表示，中國地區有個別客戶申請破產，已在半年報預提相關呆帳；同時自年初起即針對收款狀況不佳的客戶採取減量或控管出貨，因而使近期拉貨動能趨緩。
下半年展望維持保守；公司說明：對風險客戶的控出貨措施將續行，後續將視回收進度與訂單狀況調整節奏。產品面以覆蓋膜與補強板為主，出貨基礎仍在，後續重點將放在費用紀律與產品組合的穩定度，以觀察毛利率是否隨營運節奏改善。
