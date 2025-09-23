南僑前八月 EPS 0.8元
南僑（1702）受到中國大陸景氣回升速度緩慢，加上匯率變動等影響，自結累計今年前八月稅後純益為1.97億元，年減72.58%，每股純益0.8元；隨著泰幣等匯率逐漸回穩，冬天為油脂使用旺季，獲利有望逐月回升。
南僑8月營收19.49億元，年減3.08%；8月自結稅後純益1,263萬元，年減71.17%，每股純益0.05元。累計前八月營收152.8億元，年減0.38%；累計前八月獲利1.97億元，年減72.58%。
南僑指出，今年全球景氣受到美中關稅、匯率等變動非常大，南僑全球布局穩扎穩打，下半年會愈來愈好。
南僑持續強化東協市場布局，以泰國為主要供應重鎮，東協9+2的稅率對南僑泰國廠有利，將泰國生產的產品銷往東協及大陸，讓大陸的生產成本降低、透過產地分工合作，大陸的成長率也會更好。
