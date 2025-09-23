豐興開平盤 展望樂觀

歷經鋼筋價格大戰後，豐興（2015）昨（22）日廢鋼、鋼筋與型鋼平盤，鋼筋價格回到穩定，騰出下游獲利去化空間，時序將進到第4季，為營建工地完工入帳熱季，後市展望樂觀看待。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲多跌少。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼本周上漲為每公噸313美元，美國貨櫃廢鋼小跌至300美元，澳洲鐵礦砂由每公噸105.4美元上漲至106.25美元。

昨天豐興業務會議決定盤價持平，廢鋼每公噸牌價7,600元，鋼筋表價1.67萬元、實際交易價在1.6萬元上下區間，型鋼2.38萬元。跟進豐興平盤策略，台鋼所屬易昇、慶欣欣鋼筋持平。

上市鋼廠主管表示，經過一波全台鋼筋價格大戰，進一步催化成交量大增，多家鋼廠單周收單上達3萬公噸，昨天豐興鋼筋平盤有其策略意涵，由於上周鋼廠以大單優惠每公噸約降價300元獲得大量訂單，昨天平盤將價格拉回原價，創造高價的平準效果，有利讓下游經銷盤商去化存貨數量，銷售操作更有空間。

上市鋼廠主管指出，當中下游通路存貨飽滿，市場進入銷售去化期，價格操作的重點目標將以促進銷售速度為核心目標，為下一次成盤縮短時程。

值得關注的是，大陸鋼價近期穩定墊高，昨天大陸期貨鐵礦石、大宗熱軋底材以及鋼筋等再度收紅，市場向好的趨勢沒有太大變化，有利未來鋼筋、型鋼等建築用鋼向上發展。