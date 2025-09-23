快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

皇翔買進280張台積股

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

皇翔建設再買台積電。皇翔（2545）昨（22）日公告，於7月22日至9月22日間取得有價證券台積電共280張，每股平均價格為1,219.32元，交易總金額約3.41億元，持股比例0.001%，取得目的為提高本公司之資金運用效益。

皇翔看好AI科技產業，近來對業外投資頗為積極，9月12日才公告，處分台積電股票共410張，每股平均價格1,248元，交易總金額5.11億元，處分利益7,240.5萬元。不到一個月，又再度買進台積電股票，顯見相當看好後況。

除了買進台積電外，皇翔9月19日公告，取得台達電（2308）共545張，每股平均成交價879.92元，交易總金額約4.79億元。皇翔指出，主要是看好AI科技產業發展，帶動相關需求，因此進而投資。

本業建設方面，皇翔表示，今年共推出三大案，包括台北市中正區「皇翔柏悅」、「皇翔柏金」以及永和區「大陳單元3」公辦都更案，合計推案量達410億元。

完工量上，皇翔指出，總銷39億元的「皇翔芊樾」今年5月開始交屋入帳，總銷27億元的新北土城「皇翔泱美」預計第4季可望完工交屋，下半年陸續也有個案完工，但因市場仍有缺工問題，仍需觀察是否能在今年交屋，至於北車商辦「台汽北站」案，目前已經出租五成，若未來全數出租，每年可貢獻約6億~7億元租金。

皇翔 台積電

延伸閱讀

才剛獲利逾7千萬…皇翔再買台積電280張 每股平均價1,219元

台積電（2330）飆破1295元！半年跑了32萬人：1180賣飛了QQ

台股飆25,887點新高 台積電、台達電分居漲點貢獻冠亞軍

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

相關新聞

向榮下月上市承銷價50.8元

向榮生技-創（6794）將今（23）日將舉辦改列上市前業績發表會，公司預計10月中旬暫定承銷價50.8元掛牌上市。向榮董...

建新擴建台北港倉庫

建新國際（83657）旗下子公司新科智慧物流，昨（22）在台北港倉儲物流區舉行「台北港冷鏈多溫層國際物流中心暨自由貿易港...

遠雄2025年上半年不發股利

遠雄（5522）今年上半年完工交屋量少，導致虧損，由於公司為半年配息一次，昨（22）日公告，董事會決議2025年上半年度...

南僑前八月 EPS 0.8元

南僑受到中國大陸景氣回升速度緩慢，加上匯率變動等影響，自結累計今年前八月稅後純益為1.97億元，年減72.58%，每股純...

隱形眼鏡 搶雙11商機

隱形眼鏡四雄迎來傳統旺季與中國大陸雙11檔期，市場氛圍逐步升溫。國內各大廠商多釋出正向展望，視陽（6782）、望隼同表樂...

豐興開平盤 展望樂觀

歷經鋼筋價格大戰後，豐興（2015）昨（22）日廢鋼、鋼筋與型鋼平盤，鋼筋價格回到穩定，騰出下游獲利去化空間，時序將進到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。