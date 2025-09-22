快訊

南僑自結前八個月EPS 0.8元 稅後純益年減72.58%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為南僑集團會長陳飛龍。中央社
南僑（1702）受到中國大陸景氣回升速度緩慢，再加上匯率變動影響，自結累計前八個月稅後純益為1.97億元，年減72.58%，EPS 0.8元；隨著泰幣等匯率逐漸回穩，冬天為油脂使用旺季，獲利有望逐月回升。

南僑8月營收19.49億元，較去年同期20.10億元，減少0.62億元，年減3.08%；8月自結稅後損益1,263萬元，較去年同期下滑71.17%，EPS 0.05與去年同期EPS 0.18相比減少0.13元。

累計前八個月營收152.80億元，較去年同期153.38億元，減少0.38%；累計前八個月獲利1.97億元，較去年同期720,301千元，減少522,819千元，年減幅度為72.58%，EPS 0.8元，較去年同期EPS 2.9元減少2.1元。

EPS 匯率 營收

