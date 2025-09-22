南僑自結前八個月EPS 0.8元 稅後純益年減72.58%
南僑（1702）受到中國大陸景氣回升速度緩慢，再加上匯率變動影響，自結累計前八個月稅後純益為1.97億元，年減72.58%，EPS 0.8元；隨著泰幣等匯率逐漸回穩，冬天為油脂使用旺季，獲利有望逐月回升。
南僑8月營收19.49億元，較去年同期20.10億元，減少0.62億元，年減3.08%；8月自結稅後損益1,263萬元，較去年同期下滑71.17%，EPS 0.05與去年同期EPS 0.18相比減少0.13元。
累計前八個月營收152.80億元，較去年同期153.38億元，減少0.38%；累計前八個月獲利1.97億元，較去年同期720,301千元，減少522,819千元，年減幅度為72.58%，EPS 0.8元，較去年同期EPS 2.9元減少2.1元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言