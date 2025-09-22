外資上周買最多不是南亞科、華邦電 這檔低基期股連噴2根長紅K棒
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超202.25億元，買超台泥（1101）14.65萬張最多、另賣超永豐金（2890）4.30萬張最多。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名：台泥買超14.65萬張；第二名南亞科（2408）買超13.07萬張；第三名：華邦電（2344）買超9.36萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名永豐金賣超4.3萬張；第二名南亞（1303）賣超2.01萬張；第三名精成科（6191）賣超1.82萬張。
證交所表示，上周（9/15~9/19）外資在集中市場總買進金額為8,880.8億元，總賣出金額為8,678.55億元，買超為202.25億元，另統計自今年初至9月19日止，外資總買進金額為23兆1,099.64億元，總賣出金額為23兆1,477.37億元，累計賣超為377.73億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為38兆5,603.75億元新台幣，占全體上市股票市值的46.73％，較9月12日的38兆3,594.40億元新台幣，增加2,009.35億元。
外資上周買超最多張數是台泥，由於台泥位階相當低，上周五、22日受惠回補力道，均上漲超越5%，22日突破季線收24.6元。
