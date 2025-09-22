快訊

永冠風電訂單熱出貨、盤中觸及漲停 全年力拚轉盈

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
永冠台北辦公室。記者籃珮禎/攝影。
永冠台北辦公室。記者籃珮禎/攝影。

永冠-KY（1589）22日盤中股價強勢，在中國風電與再生能源出貨動能暢旺激勵下，股價一度觸及漲停價22.00元，盤中漲幅逾7%，最高來到22.00元，成交量放大逾4,400張。

永冠第2季營收20.8億元，季增25%、年增19.8%，主要受惠於中國風電訂單出貨增溫，以及產業機械與注塑機客戶因應美國關稅提前備貨。受惠於營收成長與產能利用率提升，毛利率從第1季的5%顯著回升至8%，單季虧損狀況大幅收斂，全年並力拚轉虧。

永冠指出，隨著中國風電訂單增加、台中港新廠逐步放量，第3季風電訂單仍是主要成長動能。儘管產業機械與注塑機訂單仍受關稅因素影響，但公司已策略布局中國、台灣及泰國的生產基地，可依各市場與產業條件彈性調配生產，以維持競爭力。

