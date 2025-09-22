漢翔、台船等軍工概念股表現亮眼 無人機市場備受關注

外貿協會主辦「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」開展後，國內無人機、無人船及全球對無人機防禦商機全面浮現，為升（2231）22日攻漲停、雷虎（8033）漲幅近9%，漢翔（2634）、台船（2208）等軍工概念股股價都表現出色。

法人分析，隨著俄烏戰爭突顯無人機的巨大破壞力，全球對無人機防禦議題已衍生全新需求，國內航太龍頭漢翔及為升展出無人機反制防禦系統，瞄準全新商機，今天為升股價走強攻漲停，來到135.5元，漢翔一度來到67.5元，漲幅近8.8%。

台船也搶進無人船商機，台船商船明年開始交船，再加上無人船發展，將是明天國防展展出的重點，台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」是三體船，可以搭載各種魚雷產品，長期還不只是軍用也要全力發展商用，是台船積極爭取訂單，成推升未來營收、獲利成長新動能。

漢翔分析，國防是漢翔深耕多年的業務核心，本次台北航展期間，漢翔特別針對國防領域，與美商BELL以及北美知名軍機維修大廠等公司攜手結盟，推動軍用後勤維修能量的提升，首度展示「無人機反制系統」發展布局。

漢翔研發「無人機反制系統」主要有兩個優勢，首先雷射硬殺系統，用途偵測、精準打擊領域內非法入侵的抗干擾無人機，並有效保護重要設施。特色為國內自主研研發搭載高能量雷射與高解析度的EO/IR相機，具備即時偵測、追蹤與准打擊各型無人機威脅的能力。

為升以車用電子感測器與先進駕駛輔助系統（ADAS）聞名的為升電裝公司，於 2025 年台北國際航太暨國防工業展（TADTE）正式宣布跨足無人機反制系統市場，並與具備實戰部署經驗的國際國防科技大廠合作，在台灣導入生產，並規劃拓展至海外市場，這項布局象徵為升正式進軍國防科技領域。