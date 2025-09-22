這檔紡織廠下半年迎好轉 里昂上調目標價

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

外資里昂於最新報告中指出，儘管市場對成衣製造商的訂單和毛利率前景仍有疑慮，但聚陽由於長期訂單轉好，近期上調下半年財測，看好其從今年第4季至明年首季出貨指引，因此將目標價由310元上調至350元，評等維持「優於大盤」。

里昂指出，聚陽（1477）2025年第3季出貨量年減幅度將由先前的15%修正為10-12%。第4季出貨量預計年減0-5%，同樣優於先前傳聞的年減10%。其中主要得益於長交期訂單的復甦。

另外，里昂認為，聚陽毛利率狀況將有所改善，儘管面臨關稅負擔，但預計 2025年第3季和第4季的毛利率（GM）年減幅度將分別為2個百分點及低於 2個百分點 。

里昂指出，公司訂單量的增加將有助於緩解毛利率壓力，且根據調查顯示，許多品牌商正透過提高零售價格，將關稅成本轉嫁給消費者。聚陽身為其主要美國客戶的前三大供應商，有能力篩選優質訂單 。因此，預期2025年下半年的毛利率有好轉可能。

