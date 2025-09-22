雙11檔期將至 隱形眼鏡族群營運迎旺季 四雄展望現分歧

隱形眼鏡四雄迎來傳統旺季與中國雙11檔期，市場氛圍逐步升溫。法人指出，今年下半年產業整體動能仍以歐美聖誕備貨與亞洲新品買氣為主，其中雙11檔期將是檢視成長動能的關鍵時間點。不過，四大廠商展望分歧，視陽（6782）、望隼（4771）多表樂觀，晶碩（6491）也認為最壞時間已過，精華（1565）則態度保守。

晶碩表示，今年雙11檔期訂單可望優於去年，主要出貨高峰在10月，對第4季營收帶來挹注。公司指出，第4季為傳統旺季，日本、歐洲市場放量，加上中國需求帶動，有機會挑戰單季歷史新高，若匯率穩定，下半年營運將逐季回升，表現可望優於上半年。

視陽8月部分出貨遞延至9月，將推升9月營收挑戰單月新高，公司預期第3季營收將高於第2季，並有望創單季新高。歐美市場受惠年底聖誕備貨需求穩定，亞洲市場則以矽水膠彩片及高階功能性鏡片買氣強勁，中國雙11出貨集中於9、10月，營收高峰將落在第3季，11、12月則相對保守。

望隼方面，9月大陸雙11拉貨已啟動，日本垂重彩片需求強勁，帶動供不應求，下半年營運動能持續看俏。公司指出，差異化新品在日本與大陸市場表現亮眼，9月起兩岸工廠接近滿載，全年營收可望維持雙位數成長。展望未來，矽水膠產品預計2026年開始在日本與歐洲出貨，將推升營收與獲利進一步成長。

精華則維持保守看法，預估第3季與第4季營收與第2季相當，產能利用率約五成。公司坦言市場價格競爭激烈，尤其在日本市場；至於中國雙11檔期雖有出貨，但因營收比重不到一成，影響有限。未來成長關鍵在第二代矽水膠產品，目前正積極申請歐洲與日本認證，若9月底前能取得歐洲認證，第4季有望出貨，日本市場則預計年底取得認證後開始挹注。