國票金26日法說聚焦三議題 明年董事改選經營權之爭白熱化

國票金控（2889）26日舉行法人說明會，法人預期，這場會議將聚焦在經營權、增資與財務體質等三大議題。尤其是經營權，隨明年董事全面改選在即，經營權之爭已漸趨白熱化，公股行庫、耐斯集團及旺旺集團等股東勢力皆積極布局。

法人指出，若現金增資與董監事改選綁在一起，恐被解讀為藉由稀釋股權改變董事會席次，因此本次法說會對經營權走向將具高度指標性。

除經營權角力，現金增資的時程與規模是另一焦點。國票金為強化子公司樂天銀行的資本結構，正評估辦理現增籌資。市場傳出規模可能落在30至50億元之間，若一切順利，最快明年第1季完成。法人關注的焦點不僅是最終方案是否拍板，還包括增資價格、時程是否延後，以及對既有股東權益的影響。

另一方面，樂天銀行虧損壓力已逼近法定門檻。該行資本額100億元，截至5月底，累積虧損約26億元，預估年底將擴大至30億元，接近銀行法「不得逾資本額三分之一」的規範。一旦超標，金管會勢必介入，對母公司國票金將形成壓力。法人認為，公司必須盡快提出具體解方，才能穩定市場信心。

在獲利表現方面，國票金今年上半年合併稅後純益約6.5億元，每股盈餘0.18元，仍維持正向貢獻，惟樂天銀行的持續虧損更對整體獲利形成拖累。法人將關注票券、證券及銀行本業能否持續挹注，彌補子公司缺口。

整體來看，國票金控本周法說會三大核心議題，其一是經營權爭奪，公股與民股的角力；其二是增資案時程、規模與公平性；第三是樂天銀行虧損與國票金整體財務結構的穩定性。法人認為，此次會議將是檢視國票金資本韌性與未來股價走勢的重要觀察點。