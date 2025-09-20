華航直飛鳳凰城 12月開航

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

華航（2610）昨（19）日宣布，看好鳳凰城作為美國西南地區新興科技重鎮，商務人士日益增加的需求，成為亞洲首家飛航的航空公司，並可經由鳳凰城連接四通八達的航網，延伸至其他美國內陸城市，12月3日起正式開啟每周三班台北往返鳳凰城航線。

華航於美西時間9月18日由總經理陳漢銘率團前往美國亞利桑那州，拜訪鳳凰城市長Kate Gallego，確認12月3日起正式開啟每周三班台北往返鳳凰城航線，來回直飛不中停，未來雙方持續深化合作，共同促進台美商務及旅運交流。

陳漢銘表示，華航為首家直飛鳳凰城的國籍航空，早在2022年即以包機飛航，客貨運經驗豐富，近年旅客數與貨運量能強勁成長；鳳凰城將成為華航深耕北美市場重要據點及接轉內陸城市的樞紐，旅客透過與西南航空聯程機票，輕鬆銜接涵蓋丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等超過50座美國城市。

