漢翔無人機業務 添夥伴

漢翔（2634）強攻無人機市場，昨（19）日與美國地理空間情報領導廠商MAXAR Intelligence正式簽署「Raptor視覺定位與3D圖資系列產品合作備忘錄」，由漢翔總經理曹進平與MAXAR亞太區副總裁Peter Hawkins代表簽署。此項合作將能為無人機產業帶來革命性的突破，是台灣邁向技術升級的關鍵一步。

漢翔公司指出，無人機要在單次飛行中順利完成任務，仰賴的是精準可靠的導航定位，然而，在無GPS情境下，導航精度不足，是現階段國內尚無法克服的瓶頸。MAXAR公司專長於高解析度衛星影像與地理空間數據分析，其Raptor視覺定位技術，能有效矯正GPS漂移與角度偏差，獲致高絕對精度的要求。

這項技術經過國內飛行場域的實測，成果極為出色，在GPS訊號受屏蔽或拒止的惡劣環境下，運用AI將無人機即時影像與3D地圖結合，加上精準座標比對能力，透過「視覺化」方式實現精準導航和目標定位。

漢翔總經理曹進平表示，這項技術的導入可望擺脫對GPS的依賴，大幅增強無人機的偵察、救援與戰術自主能力，賦予台灣無人機產品「韌性」和「可靠性」的提升；MAXAR亞太區副總裁也指出，漢翔具備一流的航空製造與系統整合能力，期待與漢翔攜手，將技術推廣至整個供應鏈體系。

雙方合作涵蓋技術導入與整合、測試與驗證中心建置、供應鏈生態系建構、產業標準制定、市場拓展推廣、國防韌性提升與台灣無人機產業未來發展。漢翔身為台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）的一份子，將發揮系統整合專長，協助MAXAR技術與台灣無人機產品相結合，持續深化政府「非紅供應鏈」策略。

漢翔近日題材不斷，該公司日前才宣布與雷虎科技合作，共同合作發展中大型無人直升機。雙方將結合漢翔的航太能量優勢與雷虎的無人直升機技術，共同研發生產主旋翼直徑4米的T-400無人直升機，全力開拓國防與民用市場商機。

此次合作，也將建立從研發到量產的國產供應鏈，提升市場競爭力。雙方計畫爭取國防部中大型無人直升機標案，開發搭載武器系統與偵蒐設備的解決方案，並拓展全球無人機市場。

漢翔具備軍用飛機研發、航空零組件製造及全機系統整合的完整能力，其先進的技術與雷虎科技的合作中，充分發揮漢翔的技術優勢，雙方合作將升級T-400，性能比照歐美無人直升機。強化軍事級系統整合與AI嵌入，及重燃料動力與機身結構，專注於海軍反潛與多域作戰。