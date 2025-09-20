特力、詩肯第4季業績看增

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

居家通路第4季營運有望增溫，特力（2908）旗下特力屋表示，受惠換季裝修需求，居家裝修訂單量與社區管家到府評估成交量，皆有雙位數成長；詩肯則表示，民俗月後將迎來消費旺季加上普發現金加乘效益，對第4季為利多因素。

特力今年8月份營收27.5億元，年減1.3%，累計前八個月營收226.9億元，年減8.1％；詩肯8月營收1.84億元，年增20.65%，累計前八月營收14.55億元，年減0.81%。

特力屋表示，不少消費者布局規劃家中裝修事宜，因此不論居家裝修中心系統家具廚衛的訂單量，或社區管家到府評估的預約及成交量，較去年同期相比皆有雙位數成長，助力整體特力集團的零售事業成長。

此外，特力屋指出，近年台灣的高房價及少子化現象，讓年輕族群購屋趨勢轉變為小宅或老屋繼承，而此趨勢促使大家重視「內裝品質」，顧客的預算及需求不同，因此提升特力屋在居家用品的訂單量，可望為後續營收成長注入新動能。

詩肯則表示，與過去的熱絡相比，今年房市相對冷淡，而行政院日前決議，將「新青安」排除在銀行法第72條之2額度限制之外，被視為「開水龍頭」，但對於房市能起到多少刺激作用，以及是否代表「房市管制接近尾聲」，都還未有定論，但仍可視為正面訊息。

此外，詩肯表示，民俗月結束之後就將進入年底的消費旺季，加上政府拍板將普發現金1萬元，最快10月即將入帳，因此對於消費市場來說，又是一大利多因素。

詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。

居家通路業者表示，台灣零售目前雖然仍然面臨一些挑戰，例如總體經濟狀況影響，可支配所得減少，導致消費氛圍較緩，再加上疫情後民眾消費轉移至旅遊以及外出相關之活動，家居市場消費氛圍較為低迷，但隨著年底旺季到來，以及台灣老屋修繕需求提升，帶動服務性商品銷售額成長，居家通路第4季營運有望轉強。

