快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

遠東銀行現金增資繳款催繳 股東剩一個月可認購市價約九折的增資新股

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

遠東銀行（2845）公告現金增資繳款日到期進行催繳，催繳期間為9月22日至10月22日，遠東銀此次現增新股數為4.83億股，每股定價11.06元，相當於今天遠東銀收盤價12.3元的近九折。

遠東銀現增案已獲主管機關許可，現增股數訂為4.83億股，增資新股定價為每股為11.06元，合計可募得資金達53.41億元。今天為現增繳款截止日，因為仍有部分股東尚未完成繳款，因此遠東銀公告催繳與期限，若股東超過10月22日的催繳期限仍未完成繳款，即喪失參與認購現增新股的權利。

遠東銀此次現增，是為充實營運資金、強化資本結構、提升銀行資本適足率。加計遠東銀今年股東會通過去年盈餘分派每股股利0.75元，其中現金股息每股0.5元、股票股利每股0.25元，股票股利盈餘轉增資額度10.68億元，則除權後再加上辦理現金增資4.83億股，現增完成後遠東銀實收資本額預計將增至約487億元。

增資 遠東銀行

延伸閱讀

康霈進0050非危機…是規則下的自然結果！女子：市值是市場投票結果

富喬辦現增要募資30億

留意金居期未沖銷部位

富邦證券輔導禾榮科完成競拍 預計9月15日掛牌上市

相關新聞

中鋼、中鴻10月開漲盤

中鋼（2002）昨（18）日召開10月及第4季盤價會議，如市場預期調高10月鋼價，大宗底材熱、冷軋每公噸漲500元，呈現...

藥華藥新產品申請日藥證

藥華藥（6446）昨（18）日宣布，已向日本提交新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）新增適應...

科妍關節注射劑在俄上市

科妍（1786）俄羅斯市場布局再傳捷報。公司昨（18）日公告，繼上周醫美產品Hyalush系列透明質酸皮下填補劑取得俄羅...

大研生醫股 啟動一拆十

大研生醫（7780）昨（18）日舉辦法說會，該公司宣布將正式啟動股票分割一拆十計畫，期望提升市場流動性、吸引小資族加入。

台驊擴版圖 收購韓貨運業

台驊控股（2636）昨（18）宣布，將斥資約4.75億元，全面收購韓國SKYMASTER EXPRESS INC.全數股...

電動車利多 類股吞補丸

行政院正式拍板定案，電動車補貼（貨物、牌照兩稅）延長五年，包括裕隆（2201）、和泰、三陽、汎德等車廠都可望受惠，在相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。