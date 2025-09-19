遠東銀行現金增資繳款催繳 股東剩一個月可認購市價約九折的增資新股
遠東銀行（2845）公告現金增資繳款日到期進行催繳，催繳期間為9月22日至10月22日，遠東銀此次現增新股數為4.83億股，每股定價11.06元，相當於今天遠東銀收盤價12.3元的近九折。
遠東銀現增案已獲主管機關許可，現增股數訂為4.83億股，增資新股定價為每股為11.06元，合計可募得資金達53.41億元。今天為現增繳款截止日，因為仍有部分股東尚未完成繳款，因此遠東銀公告催繳與期限，若股東超過10月22日的催繳期限仍未完成繳款，即喪失參與認購現增新股的權利。
遠東銀此次現增，是為充實營運資金、強化資本結構、提升銀行資本適足率。加計遠東銀今年股東會通過去年盈餘分派每股股利0.75元，其中現金股息每股0.5元、股票股利每股0.25元，股票股利盈餘轉增資額度10.68億元，則除權後再加上辦理現金增資4.83億股，現增完成後遠東銀實收資本額預計將增至約487億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言