遠東銀行現金增資繳款催繳 股東剩一個月可認購市價約九折的增資新股

遠東銀行（2845）公告現金增資繳款日到期進行催繳，催繳期間為9月22日至10月22日，遠東銀此次現增新股數為4.83億股，每股定價11.06元，相當於今天遠東銀收盤價12.3元的近九折。

遠東銀現增案已獲主管機關許可，現增股數訂為4.83億股，增資新股定價為每股為11.06元，合計可募得資金達53.41億元。今天為現增繳款截止日，因為仍有部分股東尚未完成繳款，因此遠東銀公告催繳與期限，若股東超過10月22日的催繳期限仍未完成繳款，即喪失參與認購現增新股的權利。

遠東銀此次現增，是為充實營運資金、強化資本結構、提升銀行資本適足率。加計遠東銀今年股東會通過去年盈餘分派每股股利0.75元，其中現金股息每股0.5元、股票股利每股0.25元，股票股利盈餘轉增資額度10.68億元，則除權後再加上辦理現金增資4.83億股，現增完成後遠東銀實收資本額預計將增至約487億元。