大研生醫宣布股票分割1拆10 尚凡深耕社交與電商

尚凡國際與子公司大研生醫共同舉辦法說會；大研生醫總經理林東慶宣布，將啟動股票分割1拆10計畫，藉此提升市場流動性並擴大投資人參與，以展現持續深耕國際市場、強化股東價值的決心。

尚凡國際、大研生醫董事長張家銘今天舉辦業界少見的「社群媒體PTT鄉民雞排法說會」，此次活動睽違3年，於今天再度登場，張家銘更親自在PTT發文邀請，吸引超過600名網友參加，法說會現場供應雞排與珍珠奶茶。

展望未來，林東慶強調，大研生醫掛牌上市後，將規劃約8成資金投入台灣、日本與澳洲保健品市場的營運與投資併購；另約2成資金將用於推動「大研大健康退休養生村」等新計畫，完整布局未來的樂齡照護藍圖。

另外，尚凡財務長張立在法說會中表示，尚凡最新發展策略，是將持續深耕數位社交與電商領域，旗下交友即時配對結合直播互動的iPair愛情公寓APP，目前營收與獲利穩定。

另外，張立指出，旗下婚戀交友平台SweetRing與新世代交友應用weTouch專注各自族群市場；2024年成立美房家國際不動產，並成立美房網，目前以全免費刊登模式，推出房地產平台提供搜尋住房與投資物件，吸引數萬名房東仲介等會員，並規劃切入國際短租服務，進一步拓展旅遊市場新商機。