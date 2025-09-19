台驊擴版圖 收購韓貨運業

台驊控股（2636）昨（18）宣布，將斥資約4.75億元，全面收購韓國SKYMASTER EXPRESS INC.全數股權，強化亞洲布局完善全球供應鏈網絡。

台驊控股昨已完成與韓國貨運承攬SKYMASTER EXPRESS的股權收購協議，依簽約條款，台驊將取得其已發行股份100,000股、持股比達100%，交易總金額為1,548萬美元（約新台幣4.75億元）。

台驊表示，已依規定完成董事會決議及公開資訊揭露，並經專業會計師事務所出具合理性意見，全程符合法令規範與公司治理程序。待交割程序完成後，SKYMASTER將正式成為台驊控股全資子公司。

韓國作為亞洲核心市場之一，在全球高科技與製造業供應鏈中占據關鍵樞紐地位。SKYMASTER長期深耕當地市場，累積扎實經營基礎，客戶群涵蓋高科技、汽車、能源、電子等多元化產業，並與韓國核心產業及跨國企業建立長期合作關係，展現其專業實力與市場信任。