科妍關節注射劑在俄上市

科妍（1786）俄羅斯市場布局再傳捷報。公司昨（18）日公告，繼上周醫美產品Hyalush系列透明質酸皮下填補劑取得俄羅斯銷售許可後，旗下醫藥產品Flexotron Tendon關節腔注射劑也順利獲准，最快將於第4季開始挹注業績。

科妍表示，Flexotron Tendon為旗下「節膝」關節腔注射劑的姊妹產品，為公司新一代適用於治療退化性關節炎之產品，採用結合「透明質酸」及「甘露醇」的創新技術，不僅能清除人體自由基，並能延長透明質酸在關節腔內的保護作用。該產品亦為國內首款取得TFDA核准的同類型注射劑，目前正申請納入健保給付。

公司指出，Flexotron Tendon今年已成功進軍中美洲市場，後續將持續推動歐盟及東南亞市場認證，以強化全球競爭力並提升營運動能。法人認為，隨著新產品獲准與市場版圖擴張，將有助提升科妍在國內外關節腔注射劑的需求與市占率，進一步支撐後續營收表現。