藥華藥新產品申請日藥證

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（18）日宣布，已向日本提交新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）新增適應症申請，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。依照日本獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）審核程序，預計2026年第3季取證，造福日本約3萬名患者。

藥華藥持續推進Ropeg全球ET藥證申請，今年已陸續於中國、台灣及日本提出Ropeg的ET藥證申請，公司團隊亦將於10月下旬與美國FDA召開Pre-sBLA會議確認送件內容，預計今年底前完成美國ET藥證申請，目標2026年陸續取得全球ET藥證，並已同步展開商業化布局，屆時將成為驅動營運加速成長的第二成長引擎。

藥華藥也於今年7月向美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）申請將Ropeg納入ET治療指南，最快可於今年內獲正式推薦。NCCN指南是全球公認的癌症治療的臨床指引與標準，同時也是保險公司制定給付政策的重要依據。

美國 日本 藥華藥

延伸閱讀

虎航飛日本航線超密集震撼日旅客 台灣網友笑：國際線當國內線在飛

美軍航空母艦艦載機在日本訓練起降 地方不滿強烈噪音抗議

日本清潔公司用遊戲連動實體工作 邊洗床單邊推進度產能提升8%

推進行銷力度，Toyota日本母廠發表GR86 RZ Yellow Limited特殊式樣車！

相關新聞

電動車利多 類股吞補丸

行政院正式拍板定案，電動車補貼（貨物、牌照兩稅）延長五年，包括裕隆（2201）、和泰、三陽、汎德等車廠都可望受惠，在相關...

中鋼、中鴻10月開漲盤

中鋼（2002）昨（18）日召開10月及第4季盤價會議，如市場預期調高10月鋼價，大宗底材熱、冷軋每公噸漲500元，呈現...

藥華藥新產品申請日藥證

藥華藥（6446）昨（18）日宣布，已向日本提交新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）新增適應...

科妍關節注射劑在俄上市

科妍（1786）俄羅斯市場布局再傳捷報。公司昨（18）日公告，繼上周醫美產品Hyalush系列透明質酸皮下填補劑取得俄羅...

大研生醫股 啟動一拆十

大研生醫（7780）昨（18）日舉辦法說會，該公司宣布將正式啟動股票分割一拆十計畫，期望提升市場流動性、吸引小資族加入。

台驊擴版圖 收購韓貨運業

台驊控股（2636）昨（18）宣布，將斥資約4.75億元，全面收購韓國SKYMASTER EXPRESS INC.全數股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。