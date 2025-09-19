藥華藥新產品申請日藥證

藥華藥（6446）昨（18）日宣布，已向日本提交新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）新增適應症申請，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。依照日本獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）審核程序，預計2026年第3季取證，造福日本約3萬名患者。

藥華藥持續推進Ropeg全球ET藥證申請，今年已陸續於中國、台灣及日本提出Ropeg的ET藥證申請，公司團隊亦將於10月下旬與美國FDA召開Pre-sBLA會議確認送件內容，預計今年底前完成美國ET藥證申請，目標2026年陸續取得全球ET藥證，並已同步展開商業化布局，屆時將成為驅動營運加速成長的第二成長引擎。

藥華藥也於今年7月向美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）申請將Ropeg納入ET治療指南，最快可於今年內獲正式推薦。NCCN指南是全球公認的癌症治療的臨床指引與標準，同時也是保險公司制定給付政策的重要依據。