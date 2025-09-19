中鋼、中鴻10月開漲盤
中鋼（2002）昨（18）日召開10月及第4季盤價會議，如市場預期調高10月鋼價，大宗底材熱、冷軋每公噸漲500元，呈現連三月向上；另，季盤的棒線與鋼板平盤，與螺絲、手工具、機械業休養生息。
中鴻昨日開盤，10月內銷熱軋、冷軋、鍍鋅鋼捲每公噸漲500元，另11月外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。
法人指出，中鋼與中鴻同步對10月鋼材上漲添加助力，當前國際鋼市朝正向發展，接下來的11月、12月鋼價能否持續向上，需要進一步透過市場需求推動。
上市鋼廠主管說，中鋼昨天開盤「動靜兩相宜」。10月月盤的熱冷軋調漲，市場交易信心提升，尤其中鋼月盤占比高達六成，下游各主力鋼廠燁輝、裕鐵、盛餘、新光鋼等存貨價值提升，並且有機會順勢調高內外銷報價。
此外，第4季棒線與鋼板平盤，相關下游產業，包括螺絲扣件、手工具、機械、造船、鋼構等原料成本持平，緩解當前螺絲、手工具在美國對等關稅壓力下受困的處境。
