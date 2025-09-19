和運9月26日登興櫃 每股80元

和泰（2207）旗下小金雞和運，即將於下周五（26日）以80元登錄興櫃，跨入資本市場，成為和泰集團旗下第二家掛牌的轉投資公司。

和運租車2023年度及2024年度合併營收分別為265億元及291億元，持續刷新歷史新高。成立迄今已逾25年的和運租車，已建構完整的汽車服務價值鏈。

和運擁超過200萬iRent會員數據資產，成為和泰集團推動MaaS共享移動生態圈的關鍵角色。

和運租車核心業務涵蓋長期與短期租車、共享汽車iRent、專車接送、中古車拍賣、HOT大聯盟及abc好車網品牌平台的經營、中古車查驗、保修、停車場服務及海外轉投資事業，展現多元化與專業化的經營實力。

和運租車憑藉其完整的租車服務體系、共享汽車交通服務、中古車拍賣及零售平台，以及與和泰集團緊密協作的綜效優勢，穩居台灣租車服務市場龍頭。

和運旗下的長租事業群，截至目前車隊已達4萬輛，是台灣最大，長期租車契約期間多為三到五年，以企業用戶為大宗，整體續租率維持六成以上。

中古車流通事業群整合旗下HAA勁拍、HOT大聯盟、abc好車網三大品牌會員，打造全國規模最大的虛實整合拍賣平台，年成交量超過3萬筆。同時，擁有全國最多的中古車商與保修加盟店，會員數超過600家，並提供全國上架車輛數量最多的零售交易平台，刊登數超過4萬輛。