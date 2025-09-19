電動車利多 類股吞補丸

行政院正式拍板定案，電動車補貼（貨物、牌照兩稅）延長五年，包括裕隆（2201）、和泰、三陽、汎德等車廠都可望受惠，在相關補貼延長五年的誘因下，未來可望擴大電動車掛牌量能。

電動汽機車自2011年減免徵貨物稅及使用牌照稅租稅的優惠，將至今年底到期，為持續推廣2030年載具電動化目標。行政院昨（18）日通過相關修正草案，擬將減免方案延長至2030年底。並主打相當程度完全免繳貨物稅、牌照稅，鼓勵民眾在都有租稅優惠下選擇電動車。

在此之前，許多消費者觀望電動汽機車的貨物稅和牌照稅優惠是否持續，再加上美國車的關稅是否調降，都對電動車的新車銷售形成不利影響。不過，在官方正式拍板定案補貼延長後，車市可望加速恢復動能。

三陽旗下南陽實業並大動作對特定電動車車款大幅降價，就是為了刺激電動車的銷售。在電動車的貨物稅與牌照稅優惠定案後，可望使電動車的新車銷售趨於正常。

裕隆旗下的納智捷積極發展電動車，除了n7之外，裕隆集團並已為下一款電動車布局，可望在明年之後接續推出，在補貼延長的助攻下，電動車業務吃下定心丸。

汎德更是電動車的重要供應者，該公司代理的BMW入門價格具高度競爭力的iX1 eDrive20 xLine，最高續航達602公里的全新豪華純電旗艦休旅iX。另外，BMW自上市以來持續熱銷的iX2，則維持穩定交車量，電動車的銷售量占該品牌整體銷售的三成，補貼延長的利多釋出，汎德永業的營收動能可望因而延續。

至於和泰車在電動車的推動過程中，以油電車為主力。

油電混合車占整體新車銷售的比重相當高，不過純電車也是和泰車多元供應的重要環節。包括Toyota與Lexus都有純電車，雖然量仍然有限，也將因而受惠。