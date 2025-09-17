康霈市值8天蒸發923億元 證交所：法說進度未重訊開罰20萬

有「隱形股王」之稱的康霈*（6919）在9月9日法人說明會更新CBL-514臨床三期收案進度，但公司未即時重訊更新，臺灣證券交易所公告17日處以違約金新台幣20萬元。康霈*在法說會傳出雜音後，連吞了2根跌停板，還原股價也從5,000元以上滑落至最新的3,960元，成為「隱形股后」。

康霈*在法說會後，面臨市場雜音與獲利了結賣壓，股價從277元高點跌至200元上下，17日收平盤198元，換算回面額10元股價為3,960元，輸給股王信驊（5274）的最新價格5,000元；康霈*市值也從最高點3,996.4億蒸發至3,073億，短短8個交易日市值縮水923億。

觀察康霈*9月17日僅針對股價從面額5元分割成0.5元再次重訊公告，但對於9月9日的法說內容，仍只有9月10日一則重訊為「澄清媒體報導」內容關於：「康霈*執行長凌玉芳法說會中釋出研發的減肥藥臨床三期試驗表現不好， 延後半年開始收案的訊息…」，強調新藥產品CBL-514用於減少皮下脂肪（局部減脂）適應症的兩項樞紐三期試驗目前皆尚在準備收案階段，並無臨床試驗表現不好而延後收案的問題，與媒體報導中的內容完全不符，為避免誤導社會大眾視聽，特發布重訊說明。

同時，康霈*提兩點說明：一、在Phase 3中使用的AFRS，皆是依照FDA法規要求開發並完成確效；二、FDA並未禁止公司啟動三期收案，僅建議修改將受試者自評量表（PR-AFRS）表達方式，用更淺顯易懂的方式讓受試者更好判讀，以減少誤判，因此主動將三期收案延後半年，以完成量表優化。

證交所公告，經查符合「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第3條第5項情事，惟康霈生技股份有限公司未依原申報條款即時更新於公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新臺幣20萬元，並函知康霈生技股份有限公司嗣後應確實依規定辦理。