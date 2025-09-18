吉茂墨廠出貨 挹注獲利

吉茂精密（1587）董事長劉彥狄昨（17）日表示，墨西哥廠生產之水箱於近期已取得符合美墨加貿易協定條件資格（USMCA），銷售至美國適用進口零關稅，單月出貨量已達1.7萬片，估年底前月產量達2萬片，將可損益兩平，明年中目標5萬片，使墨西哥廠成為吉茂獲利的重要來源。

吉茂昨日舉行法說會。劉彥狄指出，同時也因為吉茂墨西哥廠挹注，吉茂的汽車水箱應用至伺服器散熱器已陸續出貨。法人估，明年吉茂的水箱營收上看30億元，散熱器的營收表現更將成為另一個重要的成長動能。

吉茂今年雖受到美國關稅政策及美元匯率下跌等不安外部環境影響，營收仍表現亮眼，今年截至8月累積營收16.54億元，與去年同期成長19.8%。上半年稅後純益523萬元，基本每股純益為0.07元。

去年第4季起客戶陸續結束庫存備量調節作業，訂單量恢復，營收逐步反彈。獲利部分雖走出去年賠償事件陰霾，但受到美元匯率下跌、子公司墨西哥吉茂生產未達經濟規模影響下，導致毛利率下滑，影響集團獲利。

關於美國關稅政策衝擊，水箱適用於232條款汽車及零組件關稅加徵25%範疇，而中國需額外再加徵45%，故從中國銷美之水箱課徵72%多的關稅，至於從台灣及墨西哥銷美的水箱則課徵27%多關稅。集團子公司墨西哥吉茂生產水箱近期取得符合美墨加貿易協定條件資格，銷售至美國適用進口零關稅，相較絕大部分於中國地區之同業對手，台灣及墨西哥生產基地更具競爭優勢。