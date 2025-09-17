陽明400億造船計畫啟動

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

陽明 （2609）與韓國韓華海洋公司（韓華海洋）昨（16）日共同宣布，雙方完成簽署七艘16,000 TEU級、LNG雙燃料全貨櫃輪之建造合約，宣告陽明逾400億元的新船建造計畫啟動。

根據雙方合約，此批船舶預計將於2028至2029年期間陸續交付，可完善陽明海運全球營運船隊配置、並以環保節能船隊提供客戶低碳運輸服務。

陽明董事長蔡豐明昨日與韓華海洋執行長金熙喆共同代表簽署造船新約，該次七艘新建全貨櫃船，每艘裝載量可達15,880個20呎標準貨櫃，是台灣首次採用「氨燃料預置設計」的LNG雙燃料貨櫃船。

陽明表示，這次新造船除符合國際海事組織（IMO）日益嚴格的環保法規，更具備未來使用氨燃料之技術，不僅兼顧現階段營運效率，亦確保在全球減碳趨勢下，導入零碳排放燃料選項之靈活彈性。

此外，新船的設計並榮獲國際知名專業驗船機構美國驗船協會（ABS）頒發「Ammonia Fuel Ready Level 1C」認證。本系列新船採用韓華海洋與ABS聯合開發計畫成果，相較傳統設計，更進一步強化LNG操作的安全性與效率，可更有效因應未來岸電相關法規，提供更加潔淨與可靠的能源轉型解決方案。

陽明表示，LNG為邁向淨零碳排過渡時期中，較成熟且具經濟性之替代燃料之一，採用雙燃料設計可有效減少約20%的溫室氣體排放，合併陽明海運預計自2026年起陸續交付的五艘15,500 TEU LNG雙燃料貨櫃輪，將組成12艘LNG雙燃料船隊，不僅擴大陽明海運低碳船舶比重，更強化航線布局的靈活性與競爭優勢。

氨燃料因其燃燒時完全不產生二氧化碳，可在經過改造的LNG儲存設施中使用，轉換成本相對較低；同時，其供應鏈與基礎設施相對完善，具備成為航運產業可應用之零碳燃料選項之一，亦有助於陽明海運靈活因應未來日益嚴格的國際船舶溫室氣體減排規範，強化綠色競爭力。

陽明海運將持續與全球產業發展保持同步成長，積極推動船隊汰換換新與佈局利基市場，並持續納入多元化潔淨能源布局策略，以提升整體運力與營運效能。

