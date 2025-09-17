快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

台驊布局跨境電商 奏捷

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台驊控股（2636）集團成員台灣空運全球布局傳佳音，完成併購跨境集運品牌Shipgo（世購國際），正式將Shipgo納入集團版圖，台灣空運由傳統承攬業務成功延伸至消費者C端，加速拓展亞洲跨境電商物流版圖。

台灣空運是國內知名的航空物流業者，也是台驊控股集團的成員之一，針對此次併購案，台灣空運表示，Shipgo深耕美國、英國、日本、香港、澳洲、加拿大、歐洲及中國等八大海外集運據點，累積逾十萬名會員。台灣空運因此成為全台擁有最多海外集運倉的承攬公司，能夠以更低成本、更高密度，快速回應跨境電商的龐大物流需求，是台灣跨境物流市場結構性的一大突破。

此次Shipgo的加入，使台灣空運串聯「企業大宗貨+電商包裹+消費者末端」的完整物流鏈，打破過去B2B與B2C各自為政的局面。

台驊 併購 跨境電商

延伸閱讀

1個海尼根綠瓶能使用25次！ RGB計畫奪2025永續行動金獎

超市量販開賣日本麝香葡萄單盒299元起 日本新品種「陽光紅麝香」好市多初亮相

陸增15國際貨運航線 亞洲最多

阿富汗6.0強震2200死 俄羅斯空運人道援助物資救災

相關新聞

雷虎推作戰型無人載具

無人機大廠雷虎科技（8033）昨（16）日宣布，將於台北國防航太展中，與國家中山科學研究院聯合展示多型無人載具，整合中科...

儒鴻營運逐步向上

紡織股王儒鴻（1476）今年營運可望漸入佳境。法人表示，成衣產業基本面改善，隨著關稅與匯率衝擊逐步消化，訂單有望陸續回流...

台驊布局跨境電商 奏捷

台驊控股（2636）集團成員台灣空運全球布局傳佳音，完成併購跨境集運品牌Shipgo（世購國際），正式將Shipgo納入...

漢翔航太國防展秀肌肉

漢翔（2634）昨（16）日表示，將參加兩年一度9月18日即將舉行的台北國際航太暨國防工業展，這次將首度展出「無人機反制...

三商家購導入電子價卡

三商家購（2945）昨（16）日正式宣布旗下美廉社全台800家門市，擴大智慧零售新做法，全面導入電子價卡，總數約300萬...

陽明400億造船計畫啟動

陽明（2609）與韓國韓華海洋公司（韓華海洋）昨（16）日共同宣布，雙方完成簽署七艘16,000 TEU級、LNG雙燃料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。