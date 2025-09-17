儒鴻營運逐步向上
紡織股王儒鴻（1476）今年營運可望漸入佳境。法人表示，成衣產業基本面改善，隨著關稅與匯率衝擊逐步消化，訂單有望陸續回流，顯示最壞情況已過，儒鴻今年營運可望逐步向上。
台股盤中大盤指數再創新高，紡織股王儒鴻也不缺席，昨買盤追價力道湧現，盤中股價一度衝上427元，漲幅超過4%，收在420元，上漲10元，三大法人同步買超、投信轉趨積極，單日買超逾百張，在紡織族群中表現最為搶眼。
法人分析，儒鴻第3季營運雖仍面臨關稅與匯率挑戰，但單月營收可望維持在30億元以上，單季有望站穩90億元大關。毛利率也有望逐漸改善，主要受惠新產品以新匯率報價，且公司積極提升新產品占比，有助於降低匯率影響。
法人指出，隨著美國關稅政策底定，品牌客戶補庫存態度轉趨積極，加上市場需求逐步回穩，帶動成衣產業景氣翻揚。
展望第4季，市場暫以與第3季持平看待，並持續觀察Holiday Season的實際銷售狀況，若終端表現佳，品牌客戶將釋出更多追加訂單，進一步推升業績。公司則強調，目前拉貨與訂單進度均在預期內，並未出現下修風險，但能否出現加速成長，仍需後續觀察。
市場亦關注大客戶Lululemon近期公布第2季財報不如預期，並下修全年展望。對此，儒鴻回應，目前來自Lululemon的訂單維持穩定，未見下修情況，且公司客戶結構分散，不會因單一客戶業績波動而受重大影響。
