快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

儒鴻營運逐步向上

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

紡織股王儒鴻（1476）今年營運可望漸入佳境。法人表示，成衣產業基本面改善，隨著關稅與匯率衝擊逐步消化，訂單有望陸續回流，顯示最壞情況已過，儒鴻今年營運可望逐步向上。

台股盤中大盤指數再創新高，紡織股王儒鴻也不缺席，昨買盤追價力道湧現，盤中股價一度衝上427元，漲幅超過4%，收在420元，上漲10元，三大法人同步買超、投信轉趨積極，單日買超逾百張，在紡織族群中表現最為搶眼。

法人分析，儒鴻第3季營運雖仍面臨關稅與匯率挑戰，但單月營收可望維持在30億元以上，單季有望站穩90億元大關。毛利率也有望逐漸改善，主要受惠新產品以新匯率報價，且公司積極提升新產品占比，有助於降低匯率影響。

法人指出，隨著美國關稅政策底定，品牌客戶補庫存態度轉趨積極，加上市場需求逐步回穩，帶動成衣產業景氣翻揚。

展望第4季，市場暫以與第3季持平看待，並持續觀察Holiday Season的實際銷售狀況，若終端表現佳，品牌客戶將釋出更多追加訂單，進一步推升業績。公司則強調，目前拉貨與訂單進度均在預期內，並未出現下修風險，但能否出現加速成長，仍需後續觀察。

市場亦關注大客戶Lululemon近期公布第2季財報不如預期，並下修全年展望。對此，儒鴻回應，目前來自Lululemon的訂單維持穩定，未見下修情況，且公司客戶結構分散，不會因單一客戶業績波動而受重大影響。

儒鴻 匯率

延伸閱讀

日本政府樂見美國調降車稅 企業負擔依舊沉重

中美關稅戰 台企聯前會長王屏生：「可良幣驅逐劣幣」

切斷俄國石油收入 貝森特要歐洲先行動

上有政策下有對策？惠而浦舉報對手 低報售價避川普關稅

相關新聞

雷虎推作戰型無人載具

無人機大廠雷虎科技（8033）昨（16）日宣布，將於台北國防航太展中，與國家中山科學研究院聯合展示多型無人載具，整合中科...

儒鴻營運逐步向上

紡織股王儒鴻（1476）今年營運可望漸入佳境。法人表示，成衣產業基本面改善，隨著關稅與匯率衝擊逐步消化，訂單有望陸續回流...

台驊布局跨境電商 奏捷

台驊控股（2636）集團成員台灣空運全球布局傳佳音，完成併購跨境集運品牌Shipgo（世購國際），正式將Shipgo納入...

漢翔航太國防展秀肌肉

漢翔（2634）昨（16）日表示，將參加兩年一度9月18日即將舉行的台北國際航太暨國防工業展，這次將首度展出「無人機反制...

三商家購導入電子價卡

三商家購（2945）昨（16）日正式宣布旗下美廉社全台800家門市，擴大智慧零售新做法，全面導入電子價卡，總數約300萬...

陽明400億造船計畫啟動

陽明（2609）與韓國韓華海洋公司（韓華海洋）昨（16）日共同宣布，雙方完成簽署七艘16,000 TEU級、LNG雙燃料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。