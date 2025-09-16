快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

新紡法說會／印尼廠2027年下半年啟用 新光醫院行政大樓改出租

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

新紡（1419）16日舉行法說會，總經理張淑娣表示，公司屬於布料供應商，關稅的影響包含訂單量縮或供應鏈轉嫁成本，但目前影響並不顯著。資產方面，士林逾千坪土地新建大樓已出租予新光醫院作為行政大樓，原本規劃帶租約標售，但在今年7月公開招標時流標，集團遂決定改為長期持有，以租金創造穩定收益。至於海外布局部分，印尼新廠投產時程略有延後，預計將於2027年下半年啟用。

新紡旗下事業涵蓋紡織業務、零售、營建，今年上半年營收占比為62%、28%、10%，其中，紡織業務以內外銷複合性機能布料為主，包含運動服飾布料、戶外服飾布料、流行服飾布料。零售部包含代理服飾與自創通路品牌，ARTIFACTS與ART HAUS目前各有五個門市據點。新紡今年上半年營收達20億元，年增14.3%；稅後純益4.23億元，年增39.6%，每股稅後純益1.42元。

新紡表示，今年上半年本業銷售量較去年同期改善，帶動營業利益優於去年同期，另在投資收益方面也有挹注，認列超過1億元的股利收益，主要來自新光產險。不過，受到匯率逆風影響，上半年仍認列約5,000萬元的匯兌損失，部分抵銷了營運與投資的正向貢獻。至於去年取得的海軍服飾標案，今年已進入第二年執行，出貨進度穩健，全年預估將挹注約4~7億元營收。

由於輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科，市場關注新紡在士林周邊的資產規劃。新紡指出，位於新光醫院旁仍有1.3萬坪工業用地，因面積大、價值高，正重新規劃中，將謹慎評估開發方向，但商辦與出租仍會是主要發展主軸，希望透過長期持有並收租模式，創造穩定報酬。

另外，捷運西湖站旁有一合建案，土地約1,800多坪，已取得建造，將可動工。該案未來可望成為內湖的新商辦地標大樓。新紡分回比例約三分之二，未來不排除出租或出售，將視完工時的市場需求與行情而定。

營收

延伸閱讀

大學生找不到工作？大同大學「AI新秀計畫」培訓一年 還供28萬獎學金

北士科爆787億商辦案量 搶攻輝達、金仁寶供應鏈需求

插旗大巨蛋！士林30年「鵝肉川台菜」二代接手 芋頭米粉午餐無限續、隱藏版料理要先預訂

新光醫院推綠色心導管室年省逾千公斤碳排 獲永續行動獎2項銀獎

相關新聞

富邦證券輔導 禾榮科上市首日漲25%

富邦證券輔導的禾榮科（7799）昨（15）日以承銷價每股600元正式掛牌上市，終場上漲150元收750元，漲幅25%，為...

豐興新盤價全面持平

鋼筋需求不振，盤價平盤整理。豐興（2015）昨（15）日開新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，台鋼集團所屬易昇、慶欣欣鋼筋...

觀光餐飲業 三喜臨門

觀光、零售「三喜臨門」，包括官方普發現金、節慶連發、店王回歸等三大利基，可望助攻餐飲、觀光產業的業績一路旺到年底，其中，...

四大超商 搶中秋商機

四大超商攻中秋商機，第3季動能旺。在超商雙雄的部分，全家（5903）線上線下推出200款中秋禮盒，預購開賣月餘即創下破億...

華航徵才 釋30個職缺

華航（2610）隨著新機即將加入，營運規模擴大，昨（15）日宣布啟動2025年下半年聯合招募計畫，即日起開放多項專業職缺...

富邦證券輔導禾榮科掛牌上市 開啟癌症治療新篇章

富邦證券輔導的禾榮科（7799）15日以承銷價每股600元正式掛牌上市，為台股資本市場注入新動能。禾榮科深耕加速器硼中子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。