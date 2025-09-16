新紡法說會／印尼廠2027年下半年啟用 新光醫院行政大樓改出租

新紡（1419）16日舉行法說會，總經理張淑娣表示，公司屬於布料供應商，關稅的影響包含訂單量縮或供應鏈轉嫁成本，但目前影響並不顯著。資產方面，士林逾千坪土地新建大樓已出租予新光醫院作為行政大樓，原本規劃帶租約標售，但在今年7月公開招標時流標，集團遂決定改為長期持有，以租金創造穩定收益。至於海外布局部分，印尼新廠投產時程略有延後，預計將於2027年下半年啟用。

新紡旗下事業涵蓋紡織業務、零售、營建，今年上半年營收占比為62%、28%、10%，其中，紡織業務以內外銷複合性機能布料為主，包含運動服飾布料、戶外服飾布料、流行服飾布料。零售部包含代理服飾與自創通路品牌，ARTIFACTS與ART HAUS目前各有五個門市據點。新紡今年上半年營收達20億元，年增14.3%；稅後純益4.23億元，年增39.6%，每股稅後純益1.42元。

新紡表示，今年上半年本業銷售量較去年同期改善，帶動營業利益優於去年同期，另在投資收益方面也有挹注，認列超過1億元的股利收益，主要來自新光產險。不過，受到匯率逆風影響，上半年仍認列約5,000萬元的匯兌損失，部分抵銷了營運與投資的正向貢獻。至於去年取得的海軍服飾標案，今年已進入第二年執行，出貨進度穩健，全年預估將挹注約4~7億元營收。

由於輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科，市場關注新紡在士林周邊的資產規劃。新紡指出，位於新光醫院旁仍有1.3萬坪工業用地，因面積大、價值高，正重新規劃中，將謹慎評估開發方向，但商辦與出租仍會是主要發展主軸，希望透過長期持有並收租模式，創造穩定報酬。

另外，捷運西湖站旁有一合建案，土地約1,800多坪，已取得建造，將可動工。該案未來可望成為內湖的新商辦地標大樓。新紡分回比例約三分之二，未來不排除出租或出售，將視完工時的市場需求與行情而定。