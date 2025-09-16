快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

逾45萬張買單排隊！健喬溢價3成公開收購健亞 股價卻呈現兩樣情

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

健喬藥廠為擴大營運版圖，宣布以每股24元的價格公開收購健亞生技，溢價高達30.08%。16日兩家公司股價表現呈現兩樣情，其中，健亞股價跳空漲停鎖在20.25元，買單高掛逾45萬張；而健喬卻是開高走低，盤中跌幅約3%，拉出一根長黑棒，並回測5日線。

健喬15日晚間公告，將透過公開收購方式，預計取得健亞已發行普通股總數的30%，最高總收購金額約為8.27億元。健喬目前已持有健亞約3.03%的股權，為其第二大股東。若收購成功，健喬將超越國發基金成為健亞的最大股東，屆時健亞的經營權恐將易主。

健喬規劃這項公開收購案的收購期間預計為9月17日至10月7日，共計21天。健喬希望藉此深化與健亞的長期合作，提升本土製藥競爭力，並協助政府解決台灣藥物供應問題，同時拓展海外市場。

但對於這項收購案，健亞董事長表示，健喬過去確實曾提出投資意向，但他強調，雙方應先從業務合作開始，累積足夠默契後再考慮股權投資。健亞自1993年成立以來，專注於小分子新藥與學名藥的研發與製造，擁有符合國際標準的生產工廠，而健喬即是看好健亞現有的產品線當中，包括止瀉藥、肌肉鬆弛劑及神經用藥都是相當有競爭力的產品。

這場收購案的後續發展，將是市場關注的焦點。投資人可持續觀察雙方在股權與合作上的動向。

股東

延伸閱讀

健喬喊公開收購健亞 溢價30%買進三成股權

健喬收購健亞股權這一招…符合政策方向？

健喬將以每股現金24元溢價30.8% 最高8.2億公開收購健亞至多三成股權

開攤就已排超過百人！基隆超強銅板美食 高CP值「傳奇營養三明治」3份一百元

相關新聞

富邦證券輔導 禾榮科上市首日漲25%

富邦證券輔導的禾榮科（7799）昨（15）日以承銷價每股600元正式掛牌上市，終場上漲150元收750元，漲幅25%，為...

豐興新盤價全面持平

鋼筋需求不振，盤價平盤整理。豐興（2015）昨（15）日開新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，台鋼集團所屬易昇、慶欣欣鋼筋...

觀光餐飲業 三喜臨門

觀光、零售「三喜臨門」，包括官方普發現金、節慶連發、店王回歸等三大利基，可望助攻餐飲、觀光產業的業績一路旺到年底，其中，...

四大超商 搶中秋商機

四大超商攻中秋商機，第3季動能旺。在超商雙雄的部分，全家（5903）線上線下推出200款中秋禮盒，預購開賣月餘即創下破億...

華航徵才 釋30個職缺

華航（2610）隨著新機即將加入，營運規模擴大，昨（15）日宣布啟動2025年下半年聯合招募計畫，即日起開放多項專業職缺...

富邦證券輔導禾榮科掛牌上市 開啟癌症治療新篇章

富邦證券輔導的禾榮科（7799）15日以承銷價每股600元正式掛牌上市，為台股資本市場注入新動能。禾榮科深耕加速器硼中子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。