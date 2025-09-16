逾45萬張買單排隊！健喬溢價3成公開收購健亞 股價卻呈現兩樣情

健喬藥廠為擴大營運版圖，宣布以每股24元的價格公開收購健亞生技，溢價高達30.08%。16日兩家公司股價表現呈現兩樣情，其中，健亞股價跳空漲停鎖在20.25元，買單高掛逾45萬張；而健喬卻是開高走低，盤中跌幅約3%，拉出一根長黑棒，並回測5日線。

健喬15日晚間公告，將透過公開收購方式，預計取得健亞已發行普通股總數的30%，最高總收購金額約為8.27億元。健喬目前已持有健亞約3.03%的股權，為其第二大股東。若收購成功，健喬將超越國發基金成為健亞的最大股東，屆時健亞的經營權恐將易主。

健喬規劃這項公開收購案的收購期間預計為9月17日至10月7日，共計21天。健喬希望藉此深化與健亞的長期合作，提升本土製藥競爭力，並協助政府解決台灣藥物供應問題，同時拓展海外市場。

但對於這項收購案，健亞董事長表示，健喬過去確實曾提出投資意向，但他強調，雙方應先從業務合作開始，累積足夠默契後再考慮股權投資。健亞自1993年成立以來，專注於小分子新藥與學名藥的研發與製造，擁有符合國際標準的生產工廠，而健喬即是看好健亞現有的產品線當中，包括止瀉藥、肌肉鬆弛劑及神經用藥都是相當有競爭力的產品。

這場收購案的後續發展，將是市場關注的焦點。投資人可持續觀察雙方在股權與合作上的動向。