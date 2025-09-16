市場看好成衣谷底已過 紡織股王儒鴻Q4訂單回溫 盤中勁揚逾4%

台股盤中大盤指數再創新高，紡織股王儒鴻（1476）也不缺席，買盤追價力道湧現，盤中股價一度衝上427元，漲幅超過4%，在紡織族群中表現最為搶眼。法人表示，成衣產業基本面改善，隨著關稅與匯率衝擊逐步消化，訂單有望陸續回流，顯示最壞情況已過。

法人分析，儒鴻第3季營運雖仍面臨關稅與匯率挑戰，但單月營收可望維持在30億元以上，單季有望站穩90億元大關。毛利率也有望逐漸改善，主要受惠新產品以新匯率報價，且公司積極提升新產品占比，有助於降低匯率影響。

法人指出，隨著美國關稅政策底定，品牌客戶補庫存態度轉趨積極，加上市場需求逐步回穩，帶動成衣產業景氣翻揚。雖然短線仍有匯率波動與通膨疑慮，但目前股價已充分反映逆風，後續表現可望隨產業谷底回升而再現動能。

展望第4季，市場暫以與第3季持平看待，並持續觀察Holiday Season的實際銷售狀況，若終端表現佳，品牌客戶將釋出更多追加訂單，進一步推升業績。公司則強調，目前拉貨與訂單進度均在預期內，並未出現下修風險，但能否出現加速成長，仍需後續觀察。

市場亦關注大客戶Lululemon近期公布第2季財報不如預期，並下修全年展望。對此，儒鴻回應，目前來自Lululemon的訂單維持穩定，未見下修情況，且公司客戶結構分散，不會因單一客戶業績波動而受重大影響。法人認為，儒鴻憑藉創新力與高端定位，搭配新興客戶需求強勁，中長期結構性成長趨勢不變。