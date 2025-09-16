快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

市場看好成衣谷底已過 紡織股王儒鴻Q4訂單回溫 盤中勁揚逾4%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

台股盤中大盤指數再創新高，紡織股王儒鴻（1476）也不缺席，買盤追價力道湧現，盤中股價一度衝上427元，漲幅超過4%，在紡織族群中表現最為搶眼。法人表示，成衣產業基本面改善，隨著關稅與匯率衝擊逐步消化，訂單有望陸續回流，顯示最壞情況已過。

法人分析，儒鴻第3季營運雖仍面臨關稅與匯率挑戰，但單月營收可望維持在30億元以上，單季有望站穩90億元大關。毛利率也有望逐漸改善，主要受惠新產品以新匯率報價，且公司積極提升新產品占比，有助於降低匯率影響。

法人指出，隨著美國關稅政策底定，品牌客戶補庫存態度轉趨積極，加上市場需求逐步回穩，帶動成衣產業景氣翻揚。雖然短線仍有匯率波動與通膨疑慮，但目前股價已充分反映逆風，後續表現可望隨產業谷底回升而再現動能。

展望第4季，市場暫以與第3季持平看待，並持續觀察Holiday Season的實際銷售狀況，若終端表現佳，品牌客戶將釋出更多追加訂單，進一步推升業績。公司則強調，目前拉貨與訂單進度均在預期內，並未出現下修風險，但能否出現加速成長，仍需後續觀察。

市場亦關注大客戶Lululemon近期公布第2季財報不如預期，並下修全年展望。對此，儒鴻回應，目前來自Lululemon的訂單維持穩定，未見下修情況，且公司客戶結構分散，不會因單一客戶業績波動而受重大影響。法人認為，儒鴻憑藉創新力與高端定位，搭配新興客戶需求強勁，中長期結構性成長趨勢不變。

匯率 儒鴻

延伸閱讀

美用日本協議逼首爾就範？ 學者：南韓不如吞25%關稅更划算

日本汽車關稅下調15%及美國對日「不疊加」稅率今午生效

AI的下一波黑馬？三大長線主題看好

台灣目標提高無人機生產規模 專家：關稅恐成阻礙

相關新聞

富邦證券輔導 禾榮科上市首日漲25%

富邦證券輔導的禾榮科（7799）昨（15）日以承銷價每股600元正式掛牌上市，終場上漲150元收750元，漲幅25%，為...

豐興新盤價全面持平

鋼筋需求不振，盤價平盤整理。豐興（2015）昨（15）日開新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，台鋼集團所屬易昇、慶欣欣鋼筋...

觀光餐飲業 三喜臨門

觀光、零售「三喜臨門」，包括官方普發現金、節慶連發、店王回歸等三大利基，可望助攻餐飲、觀光產業的業績一路旺到年底，其中，...

四大超商 搶中秋商機

四大超商攻中秋商機，第3季動能旺。在超商雙雄的部分，全家（5903）線上線下推出200款中秋禮盒，預購開賣月餘即創下破億...

華航徵才 釋30個職缺

華航（2610）隨著新機即將加入，營運規模擴大，昨（15）日宣布啟動2025年下半年聯合招募計畫，即日起開放多項專業職缺...

富邦證券輔導禾榮科掛牌上市 開啟癌症治療新篇章

富邦證券輔導的禾榮科（7799）15日以承銷價每股600元正式掛牌上市，為台股資本市場注入新動能。禾榮科深耕加速器硼中子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。