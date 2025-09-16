華航徵才 釋30個職缺
華航（2610）隨著新機即將加入，營運規模擴大，昨（15）日宣布啟動2025年下半年聯合招募計畫，即日起開放多項專業職缺，延攬財會人員、模擬機維修助理工程師、特車員、工程專案室機電副工程師等，預計招募約30名專業人才。
華航集團累計前八月營收為1,390.54億元，年增3.02%。華航因應全球航空市場變動，總經理陳漢銘擘畫全新華航的營運策略，朝著成為國籍航空最佳指標目標挺進，擴大布局、搶攻市占外，要在全球航空競爭中脫穎而出，各種服務都要到位，華航也宣布增加人力。
航空業原本就是高資本密集、人力需求量大的行業，華麗的背後需要有許多人一起付出，人力資源充足，也是航空業成功關策略，隨著全球旅運需求持續暢旺，華航積極拓展航網及引進新機，2026年將迎接全新787機隊，啟動招募專業人才。
華航表示，本次招募作業為期兩周，自9月15日至9月29日止，職缺涵蓋財會、維修工程與特種車輛駕駛技術等領域，報考資格依職務需求而定。錄取者將自12月中旬陸續報到，展開專業職能及通識訓練。
除本次聯合招募外，華航預計於9月底至10月中旬開放下半年度修護人員職缺接受報名、10月時另將招募為期近一年的桃園機場運務產學實習生。
