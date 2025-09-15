快訊

佰鴻大搶無人機商機 後市營運可期

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

全球無人機產業已從技術驗證進入應用擴散階段，該產業已成為當前最炙手可熱的領域，佰鴻（3031）15日舉辦法說會，公司透露，已經切入無人機供應鏈，提供不可見光LED元件，並開始小量出貨。法人看好，佰鴻早在多年前便已打進無人機供應鏈，在無人機呈現爆炸成長的趨勢下，為佰鴻營運增添龐大新動能。

業界指出，在各國政府對國防安全的高度重視，以及民用市場對無人機需求的持續增長，無人機產業正迎來前所未有的發展機遇，也帶動市場對不可見光LED元件的需求。

據悉，佰鴻於2016年起連續9年獲利，公司指出，儘管地緣政治衝突頻仍且敏感度居高不下，加之通貨膨脹等因素持續影響，佰鴻對全年的整體營運仍維持謹慎樂觀。

在營運比重方面，佰鴻表示，目前LED元件及PCBA（印刷電路板組裝）營收占比為93%，照明及工程則占5%，其他產品占2%。

佰鴻預期，數個大型工程專案將在第3季、第4季陸續完工認列，可望成為下半年重要的營收挹注來源，並認為下半年與明年的工程專案營收將有較大提升。

LED 營收 無人機

