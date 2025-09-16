快訊

美拚半導體國安！川普學「台積電模式」救英特爾 外媒指有2隱憂

國慶焰火今試放！超強空拍神出最佳觀賞視角 不藏私大公開

可能有颱風！美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察

聽新聞
0:00 / 0:00

豐興新盤價全面持平

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼筋需求不振，盤價平盤整理。豐興（2015）昨（15）日開新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，台鋼集團所屬易昇、慶欣欣鋼筋跟進持平，東和鋼鐵H型鋼9月下半月基價同樣開平盤，顯示建築用鋼市需求遞延，持續打底。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸310美元，美國貨櫃廢鋼本周小跌至303美元，澳洲鐵礦砂由每公噸104.35美元上漲至105.4美元。

昨天豐興業務會議拍板，鋼筋在連跌後決定平盤對應，另廢鋼與型鋼報價同樣持平。本周牌價鋼筋每公噸1.61萬元，廢鋼7,600元，型鋼2.38萬元。

台鋼集團昨天開出本周鋼筋盤價跟進豐興腳步持平，易昇普通鋼筋每公噸1.59萬元、盤元鋼筋1.63萬元，慶欣欣鋼筋1.61萬元，東和鋼鐵昨天公告H型鋼9月下半月價格平盤。

美國 豐興 東和鋼鐵

延伸閱讀

九死一生！鶯歌建案驚悚意外 高樓鋼筋砸穿工人右後腦緊急送醫

5年輾轉陝西10工地…24歲女當鋼筋工 日幹10小時賺1360元

豐興廢鋼、鋼筋跌價

豐興鋼價開跌盤

相關新聞

富邦證券輔導 禾榮科上市首日漲25%

富邦證券輔導的禾榮科（7799）昨（15）日以承銷價每股600元正式掛牌上市，終場上漲150元收750元，漲幅25%，為...

豐興新盤價全面持平

鋼筋需求不振，盤價平盤整理。豐興（2015）昨（15）日開新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，台鋼集團所屬易昇、慶欣欣鋼筋...

觀光餐飲業 三喜臨門

觀光、零售「三喜臨門」，包括官方普發現金、節慶連發、店王回歸等三大利基，可望助攻餐飲、觀光產業的業績一路旺到年底，其中，...

四大超商 搶中秋商機

四大超商攻中秋商機，第3季動能旺。在超商雙雄的部分，全家（5903）線上線下推出200款中秋禮盒，預購開賣月餘即創下破億...

華航徵才 釋30個職缺

華航（2610）隨著新機即將加入，營運規模擴大，昨（15）日宣布啟動2025年下半年聯合招募計畫，即日起開放多項專業職缺...

富邦證券輔導禾榮科掛牌上市 開啟癌症治療新篇章

富邦證券輔導的禾榮科（7799）15日以承銷價每股600元正式掛牌上市，為台股資本市場注入新動能。禾榮科深耕加速器硼中子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。