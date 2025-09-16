觀光餐飲業 三喜臨門

觀光、零售「三喜臨門」，包括官方普發現金、節慶連發、店王回歸等三大利基，可望助攻餐飲、觀光產業的業績一路旺到年底，其中，王品（2727）、漢來美食、雄獅、五福、晶華、雲品等，未來一個季度營運將不看淡。

三大利基方面，首先，政府普發每人1萬元現金，等於全民荷包集體加厚；其次，中秋節、國慶日、光復節三個連續假期接力登場，創造大量出遊與聚餐需求。

再者，新光三越小北店正式開幕、全台百貨店王—新光三越中港店傳將在9月底回歸，提供更多餐飲、購物與休憩場域，也有助餐飲集團復業與展店。

餐飲業方面，聚餐型品牌如王品、瓦城、漢來美食、乾杯等，都可望受惠於連假聚餐潮，加上百貨商場回歸與新店開幕，也將帶來更多餐飲櫃位，推升消費動能。以瓦城為例，在台中新光三越設有三間餐廳，包括瓦城、時時香the Diner 樂子，在新開幕的新光三越小北店也有新店開幕，為第4季營運增添材火。

觀光飯店業者也摩拳擦掌，特別是度假型飯店最被看好。10月三個連假銜接普發現金紅包，不僅帶動民眾短天數國內旅遊意願，還能順勢推升親子與家庭客群的住房與餐飲消費。市場看好包括晶華、雲品、老爺知等坐落在熱門旅遊景點的度假飯店，最能吃到「連假＋普發」雙紅利，住房率可望拉升至八成以上。

旅行社同樣受惠於10月連假與普發現金的雙重刺激。業者觀察，連假適合安排短天數行程，除國旅外，韓國、日本、東南亞的3至5日遊產品詢問度明顯上升。雄獅、五福等旅行社皆指出，民眾手中多了一筆現金紅包，加上連假集中在下半年，帶動不少民眾「說走就走」，刺激訂單提前湧現。

法人表示，連假和普發現金效應將大幅推升第4季內需消費力道，從聚餐到旅遊皆有明顯挹注，對餐飲、飯店與旅行社營收表現都是強心針。