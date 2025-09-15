富邦證券輔導禾榮科掛牌上市 開啟癌症治療新篇章

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導的禾榮科，9月15日掛牌上市。禾榮科董事長許金榮(左二)、總經理沈孝廉(右一)與富邦證券總經理郭永宜(左一)於禾榮科掛牌典禮合影。(富邦證券/提供)
富邦證券輔導的禾榮科（7799）15日以承銷價每股600元正式掛牌上市，為台股資本市場注入新動能。禾榮科深耕加速器硼中子捕獲治療(AB-BNCT)領域，憑藉多項關鍵技術優勢，可以針對癌細胞進行精準治療，不影響正常的健康細胞，對病患是一大福音。上市後，禾榮科將善用資本市場資源，持續強化技術研發與國際布局，目標成為引領AB-BNCT精準癌症治療的國際級領導者。

富邦證券總經理郭永宜於掛牌典禮表示，禾榮科在AB-BNCT領域展現卓越的技術整合能力，成功跨足醫療科技中最具挑戰性的核物理、工程與製藥等領域，打造完整的癌症精準治療系統。富邦證券自2024年10月正式啟動輔導以來，積極協助禾榮科進行資本市場規劃與上市準備，見證其技術成果逐步轉化為商業動能。禾榮科取得AB-BNCT醫療器材許可證，象徵台灣高階放射醫療設備自主化的重要突破，也為國產醫療科技產業開啟新篇章。

禾榮科總經理沈孝廉表示，禾榮科能夠實現其他生技公司難以達成的AB-BNCT整合治療系統，關鍵在於突破傳統生技產業的技術疆界，不僅投入龐大資本及資源來應對建置設備、藥物研發與臨床試驗等多重挑戰，也完成系統驗證與藥物試驗，展現在AB-BNCT技術發展上的先行優勢。今日禾榮科股票上市，是公司重要的里程碑，未來將致力為客戶、員工及投資人創造最大的價值。

自2022年起，禾榮科已完成四輪現金增資，累計募資逾14億元，主要由原始股東漢民集團領投。截至2025年第2季末，禾榮科無任何金融負債，帳上現金約5.8億元，財務結構健全。在臨床試驗方面，禾榮科已取得臺北榮總AB-BNCT治療中心訂單，總金額達12億元，預計2027年完成交付並認列營收，加上自研硼中子捕獲治療用藥亦可望於同年取得藥證，推升營收穩定成長。

