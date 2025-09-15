快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

富邦證券8月稅後淨利11.7億元 創新高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

富邦金控（2881）公布8月自結獲利，前八月合併稅後淨利734.8億元，每股稅後盈餘（EPS）為5.11元。其中，富邦證券8月稅後淨利11.7億元，創歷年8月最佳紀錄，累計前8月稅後淨利64.7億元，也是歷年同期次高紀錄。

富邦證券表示，受惠於股市交投熱絡、台股加權指數創新高(24,570點)，帶動證券經紀及金融資產部位獲利表現亮眼。

截至八月底，富邦證券各項業務表現穩健，尤其在融資、借券、台債承銷、海外股票等面向表現亮眼。其中，融資業務市占率持續成長，市場排名穩定維持第二；借券市占率市場排名自2024年8月起即躍升第二，市占率亦持續成長；台債承銷業務市占率則自今年1月起躍升第一，市占率更較去年同期大幅提升；海外股票市占率市場排名第三，市占率較去年同期呈現成長。

此外，富邦證券2025年上半年經紀手續費收入加計財富管理業務淨收益合計數維持市場第二，顯示富邦證券務實業務策略。2025年上半年稅後淨利為市場第二，累計上半年EPS 2.49元，穩居市場第一。富邦證券未來亦將持續提升核心業務市占，優化數位服務，深化客群經營、擴大財管業務規模。

借券 富邦金控

延伸閱讀

PwC舉辦亞資管理研討會 助攻金融業抓住高端財富管理新商機

中國8月工業增加值5.2% 創近一年以來最低增速

大陸8月工業按年增5.2%消費增3.4% 均低於預期

上櫃公司 前八月績增8%

相關新聞

富邦證券輔導禾榮科掛牌上市 開啟癌症治療新篇章

富邦證券輔導的禾榮科（7799）15日以承銷價每股600元正式掛牌上市，為台股資本市場注入新動能。禾榮科深耕加速器硼中子...

中砂今年獲利拚新高

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠大客戶持續擴充先進製程產能，今年業績看增雙位數百分比，可望續攀高峰。法人預估，...

瑞智今年出貨看增

壓縮機大廠瑞智（4532）對2025年營運展望樂觀，預期隨著關稅問題明朗化，加上第4季外銷客戶庫存回補需求強勁，2025...

威宏產線 排單到年底

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442），威宏產線排單直達年底，東南亞產能預計年底回穩，有望挹注營運向上。

高力下半年展望樂觀

高力（8996）板式熱交換器在歐洲市場應用已有小幅回溫，法人指出，熱能產品的散熱及Bloom Energy於下半年進入密...

喬山迎旺季 營運逐月揚

喬山（1736）9月開始進入旺季，預期今年營收將持續改寫新高，並進一步強化獲利能力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。