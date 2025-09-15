富邦證券8月稅後淨利11.7億元 創新高
富邦金控（2881）公布8月自結獲利，前八月合併稅後淨利734.8億元，每股稅後盈餘（EPS）為5.11元。其中，富邦證券8月稅後淨利11.7億元，創歷年8月最佳紀錄，累計前8月稅後淨利64.7億元，也是歷年同期次高紀錄。
富邦證券表示，受惠於股市交投熱絡、台股加權指數創新高(24,570點)，帶動證券經紀及金融資產部位獲利表現亮眼。
截至八月底，富邦證券各項業務表現穩健，尤其在融資、借券、台債承銷、海外股票等面向表現亮眼。其中，融資業務市占率持續成長，市場排名穩定維持第二；借券市占率市場排名自2024年8月起即躍升第二，市占率亦持續成長；台債承銷業務市占率則自今年1月起躍升第一，市占率更較去年同期大幅提升；海外股票市占率市場排名第三，市占率較去年同期呈現成長。
此外，富邦證券2025年上半年經紀手續費收入加計財富管理業務淨收益合計數維持市場第二，顯示富邦證券務實業務策略。2025年上半年稅後淨利為市場第二，累計上半年EPS 2.49元，穩居市場第一。富邦證券未來亦將持續提升核心業務市占，優化數位服務，深化客群經營、擴大財管業務規模。
