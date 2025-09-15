中傑法說會／多品牌新客戶助力 預期明年加速成長

中傑-KY（6965）15日召開第2季法說。中傑董事長暨執行長劉安哲表示，在持續耕耘新品牌客戶並可望放量下，預期明年加速成長並樂觀看待中長期展望。中傑目標十年內(2034年)達成年出貨量超過8,000萬雙，實現規模倍增與穩健獲利成長。

就今年來看，美國對等關稅政策影響，消費市場景氣不明確，使客戶下單趨於保守，營收面臨挑戰。然而，第4季新品牌客戶可望逐步貢獻營收，目標下半年營收表現優於上半年。

雖然產業面臨逆風，中傑憑藉作為多家運動品牌核心供應商的地位，持續獲得最大客戶支持，並積極爭取更多訂單份額及拓展新客戶，公司仍看好中長期展望。

對此，中傑持續積極投入研發，並依計畫推進中國大陸、越南、印度與印尼四大生產基地布局。另外，由於對明年以及中長期營運表現有信心，加上帳上現金充足，資產負債表穩健，今年的現金股利配發率，預計會高於去年約55%的水準，以回饋股東。

同時，公司以股東權益報酬率 (ROE)為營運核心目標，運用靈活決策以兼顧利潤率與資產運用效率，目標長期ROE達20%以上，優於同業平均的水準。

劉安哲表示，目前新客戶推進順利，多個品牌同步努力中，今年第4季起陸續看到成果，初步估算明年訂單量能充足，因此對於明年表現相較於上個季度的觀察更具信心。

此外，在既有客戶方面，中傑身為數個重要品牌的核心供應商，也將持續深耕，在研發、產能安排等以優異的服務品質全力支援，目標加速取得更多的訂單份額或打入更多客戶旗下品牌。

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑的擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約6,000萬美元的目標不變。今年的推進重點為印尼廠，已於東爪哇取得土地，持續依計畫進行中，預計明年底或後年初開出產能。

越南北𣴓廠已於今年第3季開始投產，依需求狀況增加產能，今年年產能預期可達11.2萬雙的針織鞋面，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面430萬雙；印度廠已於第2季增設產線，今年年產能約60萬雙，滿載年產能可達 210萬雙。

從長期觀點來看，由於品牌客戶重視供應鏈穩定性與規模能力，加上中國大陸和印度的在地產能有助服務當地龐大內需市場，除可支援品牌在地成長外，也有助於提升接單彈性與合作黏著度。具差異化優勢的四地生產基地布局，有助公司在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。

中傑今年第2季稅後純益2.07億元、季增12.1%，每股稅後純益1.33元。第2季合併營收52.2億元、年減25.8%，主要受到美國對等關稅政策不確定性的影響，使客戶下單趨於保守。

第2季毛利率為11.7%，較去年同期減少5個百分點，主因新產能學習曲線、中國大陸基本工資調漲，以及部分廠區產能利用率未達預期與人力成本所致，然而公司持續透過優化生產效率與改善產品組合來因應。

中傑創立於1983年，自創立以來，即為國際知名運動品牌New Balance合作夥伴，並成功打入中國大陸高端運動品牌安踏(ANTA) 旗下FILA、迪桑特(Descente)及李寧(LI-NING) 供應鏈，成為共同研發的核心供應商。

中傑2024年全年營收270億元、年增19%，銷售超過4,000萬雙鞋。今年3月於台灣證券交易所成功掛牌上市。