東陽前8月稅前賺29.28億元 EPS 4.79元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319）2025年8月自結合併稅前淨利3.30億元，較去年同期成長4%。前8月自結累計合併稅前淨利29.28億元，累計稅前EPS 4.79元，創歷年同期次高。

8月開始訂單逐漸回溫，既定的擴廠專案依計畫持續推進，面對關稅與匯率波動等不確定性挑戰，東陽不斷整理整頓、優化產品組合，穩健推動全球產能布局，強化快速補貨與供應系統，提升本業不可取代的核心競爭力，全力做好準備迎接旺季需求

