東陽前8月稅前賺29.28億元 EPS 4.79元
汽車塑膠AM大廠東陽（1319）8月自結合併稅前淨利3.3億元，較去年同期成長4%；累計前八個月自結合併稅前淨利29.28億元，累計稅前EPS 4.79元，創歷年同期次高。法人看好10月開始逐漸進入AM（售後修市場）旺季，再加上台幣走穩，業績有望逐月走高。
東陽表示，8月開始訂單逐漸回溫，既定的擴廠專案依計畫持續推進，面對關稅與匯率波動等不確定性挑戰，東陽不斷整理整頓、優化產品組合，穩健推動全球產能布局，強化快速補貨與供應系統，提升本業不可取代的核心競爭力，全力做好準備迎接旺季需求。
隨著冬天旺季即將到來，市場看好AM（售後維修）需求成長，隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，東陽是國內AM 汽車塑膠零組件CAPA認證最多的業者，中長期銷售目標看俏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言