經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

壓縮機大廠瑞智（4532）對2025年營運展望樂觀，預期隨著關稅問題明朗化，加上第4季外銷客戶庫存回補需求強勁，2025全年銷售量有望超越去年，持續維持成長軌道，年度銷售目標至少2,300萬台。

海外布局方面，與印度大金合資的新廠進度如期，利用既有廠房建置的第一條迴轉式壓縮機產線將於第4季啟用，年產能200萬台，其中100萬台將供應印度大金，其餘則銷售給當地業者。至於與埃及大廠合資的壓縮機廠，原訂第4季投產的計畫則將延至2026年第1季。

瑞智上半年因營收規模擴大，整體營運效率提升，毛利率顯著增長至17.01%，但受新台幣升值導致業外匯損影響，上半年稅後純益5.87億元，僅較去年同期微幅增加，每股純益1.18元。

展望未來，瑞智表示，雖然第3季是傳統淡季，但內部初估本季銷售仍可望達400萬台以上，對全年目標深具信心。

