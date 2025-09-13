快訊

iPhone 17登場掀手機降價潮！vivo V50狂降9千、iPhone 16現省5910元

切割四叉貓遭出征！雪坊優格強調「無政治立場」：不再與高度爭議人士合作

槍殺川普之友柯克嫌犯照片曝光…可能單獨作案 「彈殼刻有激進訊息」

皇翔處分台積持股410張

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

皇翔（2545）昨（12）日公告，自7月21日至9月12日，處分台積電股票共410張，每股平均價格1,248元，交易總金額5.11億元，處分利益7,240.5萬元，處分目的為提高本公司之資金運用效益。

法人估，若以皇翔股本37.97億元計算，此次業外收益逾7240.5萬元，約可貢獻EPS 0.19元。

皇翔近年看好AI科技帶動相關需求，大力買進台積電、廣達等股票，今年4月才公告，在2024年12月13日至今年4月14日買進台積電，共299張股票，交易總金額約3.11億元，每股平均價格1,042.91元，持股比例0.001%。

值得一提的是，今年4月遇上美國總統川普宣布關稅政策，造成台股大跌，當時皇翔帳面潛在虧損達逾5,000萬元，皇翔先前指出，後續買進是為了攤平台積電成本，只是沒想到會遇到川普關稅政策造成全球性股災，未來還是會適時逢低買進台積電股票。

