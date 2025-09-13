快訊

台泥獲永續採購認證

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台泥成為台灣水泥業首家取得ISO 20400永續採購認證的企業，由BSI東北亞區董事總經理謝君豪授證（圖右），台泥總經理程耀輝代表受證。台泥／提供
台泥（1101）昨（12）日宣布，為了打造低碳韌性供應鏈，強化風險應變能力，近日已獲得ISO 20400永續採購認證，成為台灣水泥業首家取得此國際永續採購標準認證的企業，展現將永續原則內化為核心營運策略的決心。

台泥表示，這項認證為台泥提供一套系統化的永續採購框架，並已具體落實為可追蹤的行動方案，台泥同時訂定 2025年永續採購關鍵績效指標（KPI）。此舉目的在於強化營運韌性，有效降低外部不確定性對營運的衝擊。

為了落實永續採購框架，台泥已針對原料、運輸等六大高風險類別，訂定具體量化目標，並承諾為100%高風險重要供應商提供改善支持計劃。同時，台泥積極投入替代原料開發與替代燃料使用，2024年度已分別達17.4%及 15.4%，並訂定2030年逐步提升至22%及35%為目標。

台泥總經理程耀輝表示，永續採購早已不是單純的成本考量，而是強化企業營運韌性與財務表現的核心策略。台泥業務橫跨11種產業、14個主力市場，原料與燃料供應鏈遍及非洲、澳洲等地，因此台泥一直以在永續指標前提下，追求價格與減碳效益的最佳化。

這套永續採購框架也將供應商的營運持續計畫（BCP）與應急準備納入評估，確保在面對外部突發事件時，供應鏈能快速應變，有助於降低因斷料導致的生產停擺與財務損失，更能保護公司品牌聲譽。未來，台泥也將持續與供應鏈夥伴深化合作，共同面對氣候變遷、CBAM、國際ESG揭露等多重挑戰，打造更具韌性與競爭力的永續生態系。

台泥將進一步評估導入供應商永續問卷AI評分系統，以提升ESG評分的效率與準確性。同時，強化AI供應鏈決策系統，透過前次購買價格與市場行情分析來提升採購效能；並運用AI風險管理系統整合財務、信用與法遵資訊，確保供應商穩定性，實現更具彈性的供應鏈管理。

ISO 20400永續採購指南是全球公認最具權威性的ESG採購框架，涵蓋供應鏈管理、環境永續、社會責任及治理機制四大面向。面對水泥產業高碳排特性與全球市場風險，台泥率先導入此指南，訂定供應商管理政策、行為守則與 ESG評鑑機制，要求供應商必須符合環保、勞安、人權與合規等國際標準，並鼓勵導入低碳原料、再生材料及綠色運輸，攜手供應鏈夥伴共同落實減碳承諾。

